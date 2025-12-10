Hallan muerto a un jubilado de 70 años con las manos atadas en su casa

Un hombre de 70 años fue encontrado asesinado dentro de su antigua casona, ubicada en la zona limítrofe entre los barrios porteños de Núñez y Belgrano. El cuerpo estaba en el living y presentaba las manos atadas con un cable, según confirmaron fuentes policiales.

El hallazgo ocurrió este martes, cuando una mujer mayor se acercó a la vivienda ubicada en Vuelta de Obligado al 3100 para buscar a su hermano, del cual no tenía noticias desde hacía varios días. Al ver la puerta entreabierta, alertó a la Policía de la Ciudad. Con su autorización, los agentes ingresaron y encontraron al jubilado sin vida según informó Crónica.

Personal del SAME constató el deceso y señaló que el cuerpo presentaba más de 24 horas de muerte. Vecinos comentaron a medios nacionales que el hombre, identificado por su entorno como Alberto, vivía solo y era conocido en el barrio. Incluso una residente contó que recientemente le había advertido sobre intentos de extraños por ingresar a la propiedad.

La causa fue caratulada como averiguación de homicidio, y quedó a cargo de la Fiscalía de Saavedra y Núñez, dirigida por José Campagnoli, con intervención de la Secretaría Única. Los investigadores ahora intentan determinar si se trató de un robo violento o si hay otras hipótesis vinculadas al hecho.