miércoles 10 de diciembre 2025

Horror

Hallan muerto a un jubilado de 70 años con las manos atadas en su casa

El cuerpo del hombre fallecido estaba en el living del domicilio y presentaba las manos atadas con un cable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
la-policia-bonaerense-investiga-el-caso-foto-gentileza-0221-GMN644RVZRHVNOWRB3OIP6SOPA

Un hombre de 70 años fue encontrado asesinado dentro de su antigua casona, ubicada en la zona limítrofe entre los barrios porteños de Núñez y Belgrano. El cuerpo estaba en el living y presentaba las manos atadas con un cable, según confirmaron fuentes policiales.

El hallazgo ocurrió este martes, cuando una mujer mayor se acercó a la vivienda ubicada en Vuelta de Obligado al 3100 para buscar a su hermano, del cual no tenía noticias desde hacía varios días. Al ver la puerta entreabierta, alertó a la Policía de la Ciudad. Con su autorización, los agentes ingresaron y encontraron al jubilado sin vida según informó Crónica.

Personal del SAME constató el deceso y señaló que el cuerpo presentaba más de 24 horas de muerte. Vecinos comentaron a medios nacionales que el hombre, identificado por su entorno como Alberto, vivía solo y era conocido en el barrio. Incluso una residente contó que recientemente le había advertido sobre intentos de extraños por ingresar a la propiedad.

La causa fue caratulada como averiguación de homicidio, y quedó a cargo de la Fiscalía de Saavedra y Núñez, dirigida por José Campagnoli, con intervención de la Secretaría Única. Los investigadores ahora intentan determinar si se trató de un robo violento o si hay otras hipótesis vinculadas al hecho.

