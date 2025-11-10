lunes 10 de noviembre 2025

A un año y cinco meses de su desaparición

El caso Loan vuelve a reactivarse: retoman la búsqueda en una zona de lagunas, ¿por qué motivo?

Es en cercanías de un campo de María Victoria Caillava y del sanjuanino Carlos Pérez, dos de los siete procesados por el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Loan Peña lleva un año y cinco meses desaparecido.

El Juzgado Federal de Goya ordenó una serie de rastrillajes en cuatro lagunas y las zonas adyacentes, en 9 de Julio, en busca de indicios sobre Loan Danilo Peña (5), el chico que está desaparecido desde el 13 de junio del año pasado.

La búsqueda, dispuesta por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, se basa en la declaración de un testigo de identidad reservada.

Según pudo saber Clarín, estará centrada en una zona conocida como “Cuatro Lagunas”, en cercanías de un campo de María Victoria Caillava (54) y Carlos Guido Pérez (64), dos de los procesados por el hecho.

Los rastrillajes no sólo se realizarán sobre los espejos de agua, que vieron ampliadas considerablemente su superficie por las lluvias de los últimos meses, sino también en campos, galpones, casas y todo lugar que resulte de interés para los agentes que participen del operativo.

Se estima que los trabajos demandarán cerca de dos meses y será encabezado por el Comando Unificado Corrientes (CUC), con el apoyo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina y Policía de Corrientes.

image
El sanjuanino Carlos P&eacute;rez, uno de los detenidos por el caso Loan.

El sanjuanino Carlos Pérez, uno de los detenidos por el caso Loan.

Además, se podrá solicitar la ayuda de organismos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

De acuerdo con las directivas de la magistrada goyana, la fuerza policial correntina sólo brindará apoyo logístico y humano, pero no será parte de la investigación que se realice sobre el terreno.

La presencia policial será necesaria al momento de realizar posibles allanamientos en los campos adyacentes a las lagunas y en viviendas y galpones que se hallen en las cercanías.

En los fundamentos, la jueza indicó que las medidas resultan “oportunas, conducentes y proporcionales” para intentar establecer la suerte corrida por el chico.

Según trascendió, el operativo tiene como finalidad encontrar “cualquier rastro, evidencia u objeto que aporte información sobre el paradero de Loan Danilo Peña o permita identificar a los autores, cómplices o instigadores del hecho”.

En el documento se pone énfasis en cuatro lagunas. Una ubicada lindante al campo de Caillava y Pérez; otras dos que están al sur de la anterior y la restante al Noreste, cruzando la ruta provincial 113. Y que se analice la factibilidad del drenaje de esos espejos de agua.

La desaparición de Loan Danilo Peña

Loan Danilo Peña desapareció en la tarde del 13 de junio de 2024, luego de participar con su papá en un almuerzo en la casa de su abuela, en el paraje El Algarrobal, que está a unos ocho kilómetros de 9 de Julio.

El chico, que no frecuentaba el lugar, se unió a otros menores y tres adultos que se dirigieron a una tapera cercana en busca de naranjas. En ese trayecto, desapareció misteriosamente.

Por el hecho fueron procesados con prisión preventiva seis personas que estuvieron presentes en el almuerzo y el comisario del pueblo.

La jueza federal de Goya ya elevó a juicio oral la causa por la sustracción del nene. La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el marino retirado Carlos Guido Pérez son los más comprometidos, ya que en sus dos vehículos los canes adiestrados marcaron la presencia de Loan.

También están procesados Bernardino Antonio Benítez (39) y Laudelina Peña (47), tíos del chico; y sus amigos, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez (50) y Mónica del Carmen Millapi (36, está con prisión domiciliaria desde diciembre), quienes fueron parte de la excursión a la tapera.

El comisario Walter Maciel (45), en tanto, está acusado de ser partícipe necesario del hecho.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes debe fijar la fecha del juicio oral, oportunidad en la que otras diez personas se sentarán en el banquillo de los acusados por intentar desviar la investigación.

FUENTE: Clarín



