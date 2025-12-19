¡De la alegría a la tristeza! Se recibió, y en medio de la caravana, un auto se llevó el protagonismo

Lo que debía ser uno de los momentos más felices de su vida terminó convirtiéndose, por algunos minutos, en una escena tan inesperada como angustiante. Así lo relató en las últimas horas una usuaria de TikTok , identificada como agosvillavicencio, quien contó cómo su festejo por haberse recibido se vio interrumpido de manera abrupta.

En un posteo que rápidamente generó repercusión, la joven relató que la tradicional caravana para celebrar el título quedó frenada cuando uno de los vehículos que la integraba, un Fiat 147, sufrió una falla mecánica. Según su propio relato, el auto “no quiso quedarse sin el protagonismo” y obligó a detener la marcha en plena celebración.

Video gentileza: TikTok agosvillavicencio

El incidente ocurrió debajo del puente de avenida de Circunvalación, a la altura de Ignacio de la Roza, donde los participantes debieron estacionar mientras intentaban resolver el desperfecto. Entre risas nerviosas y comentarios para bajar la tensión, la flamante licenciada aguardó sentada sobre el césped aledaño a la autopista, observando cómo el festejo quedaba en pausa.

Pese al mal momento y al susto inicial, el episodio no logró opacar la emoción del logro alcanzado. Con el paso de los minutos, la situación se normalizó y la protagonista dejó en claro que, ni siquiera ese imprevisto, pudo frenar la felicidad compartida con su familia y amigos.