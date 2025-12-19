viernes 19 de diciembre 2025

El retiro de Ankara y Atlas

Entre aplausos, el Servicio Penitenciario despidió a dos guardianes del Grupo Canes

Tras años de servicio en tareas de narcóticos, explosivos y control intramuros, Ankara y Atlas pasaron oficialmente a retiro en un emotivo acto organizado por el Servicio Penitenciario Provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Servicio Penitenciario Provincial vivió un momento cargado de emoción al despedir a dos de sus integrantes más valiosos del Grupo Canes. Ankara y Atlas, una pareja de ovejeros belga malinois con una extensa trayectoria operativa, culminaron su etapa de servicio activo y fueron homenajeados con un acto de pase a retiro que incluyó un pasillo de honor y una ovación del personal penitenciario.

Actualmente, la institución cuenta con 13 canes especializados en distintas áreas operativas. Dentro de ese equipo, Ankara y Atlas se destacaron por su desempeño, compromiso y profesionalismo a lo largo de los años, convirtiéndose en referentes del trabajo K9 dentro del Servicio Penitenciario.

image

Ankara ingresó a la fuerza en 2018 y se desempeñó durante ocho años como can especialista en narcóticos. Su olfato preciso, disciplina y confiabilidad fueron claves en innumerables operativos de control, donde su labor permitió prevenir el ingreso de sustancias ilícitas y reforzar la seguridad intramuros. Además de su rol operativo, cumplió una función fundamental como “can escuela”, acompañando la formación de guías y personal en entrenamiento y transmitiendo estándares de excelencia dentro del Grupo Canes.

image

Su legado también continúa a través de sus crías, varias de las cuales hoy prestan servicio activo en áreas como narcóticos y detección de dispositivos electrónicos.

Atlas, en tanto, ingresó a la institución para ser formado como can multipropósito, función que desarrolló con un desempeño sobresaliente. Especializado en narcóticos, explosivos y detección de teléfonos celulares, su presencia fue durante años una garantía de orden, prevención y control en distintos sectores del Servicio Penitenciario. A lo largo de su carrera forjó vínculos sólidos con sus guías, basados en la confianza, la obediencia y el trabajo en equipo, consolidándose como un referente del área K9.

image

Su retiro se da tras una extensa trayectoria marcada por la entrega y el profesionalismo, y responde a una dolencia propia del paso del tiempo, luego de una vida dedicada al servicio.

El legado de ambos canes continúa vivo en Tango, Cleo y Balto, tres cachorros nacidos del vínculo entre Ankara y Atlas, que ya se encuentran en etapa de formación y representan el futuro del Grupo Canes del Servicio Penitenciario, heredando genética, disciplina y vocación de servicio.

image
Tango, Cleo y Balto. Cachorros que son hijos de Ankara y Atlas.

Tango, Cleo y Balto. Cachorros que son hijos de Ankara y Atlas.

Del acto participaron el director del Servicio Penitenciario Provincial, Carlos Suárez; la subdirectora, Norma Iragorre; el jefe de Cuerpo, Antonio Olivares; la jefa de la División Canes, Mónica Ávila; y efectivos penitenciarios. Durante la jornada también se entregaron certificados al personal que completó instancias de capacitación vinculadas a la temática.

