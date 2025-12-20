sábado 20 de diciembre 2025

Sonríe Gallardo

Tras sumar a Fausto Vera, River dio otro golpe en el mercado: cerró la llegada de un volante con pasado reciente en la Selección

El Millonario sigue incorporando nombres en el mediocampo. Todos los detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
URKXHKDRINH5TLFZFS6SIIQOAM

River Plate cerró la compra de Aníbal Moreno, mediocampista de Palmeiras, tras alcanzar un acuerdo que contempló una suma cercana a los 7 millones de dólares por el pase total del futbolista. La operación, que se consumó tras la llegada de Fausto Vera, responde a una necesidad señalada internamente por el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo y apunta a fortalecer la estructura del plantel de cara a la temporada 2026.

Según informó el periodista especializado en el mercado de pases, César Luis Merlo, el elenco de Núñez llegó a un acuerdo verbal por la totalidad del pase.

En la recta final de 2025, el rendimiento deportivo de River no cumplió las expectativas, lo que ha generado una presión adicional sobre el Muñeco Gallardo para revertir la situación desde el inicio del próximo año. La dirigencia del club, consciente de la necesidad de fortalecer la zona central del campo, ya concretó la incorporación de Vera y ahora sumará a Moreno.

El propio Moreno, que alterna titularidad y suplencia en el conjunto brasileño, reciente subcampeón de la Copa Libertadores, tiene como prioridad asegurarse continuidad y protagonismo. Su reciente participación con la selección argentina en el amistoso internacional frente a Puerto Rico refuerza su aspiración de ser considerado por Lionel Scaloni en futuras convocatorias, teniendo en cuenta la proximidad del Mundial 2026.

El ex volante de Newell´s Old Boys y Racing viene de sumar 3.090 minutos en la última temporada con el Verdao, distribuidos en 55 partidos en los que no sumó goles y brindó dos asistencias. Además, fue amonestado en 13 ocasiones y expulsado una vez, según datos proporcionados por el sitio especializado Transfermarkt.

En total, Moreno jugó 277 encuentros y marcó en 13 ocasiones en su carrera. Sus estadísticas indican que la mayoría de sus cotejos los tuvo en Racing (125 partidos, 8 goles y 4 asistencias), seguido por Palmeiras (117 partidos, 4 goles y 4 asistencias), Newell´s (24 partidos, 1 gol y 2 asistencias) y la selección argentina (1 partido sin goles ni asistencias).

En paralelo al acuerdo con Vera, el club de Núñez acelera gestiones para reforzar el lateral izquierdo. Tras las dificultades para concretar las llegadas de Román Vega y Julio Soler -este último en negociaciones avanzadas con Ajax de Países Bajos-, la atención se centra en Elías Báez, quien viene de una destacada temporada en San Lorenzo. Sin embargo, la crisis dirigencial que atraviesa el club de Boedo podría demorar las negociaciones. Otra alternativa en estudio es Alexandro Bernabei, actualmente en Inter de Porto Alegre, aunque por el momento no se han producido avances significativos.

En el sector ofensivo, la dirigencia prioriza la incorporación de un mediapunta desequilibrante. Tras las complicaciones para lograr el regreso de Claudio “Diablito” Echeverri, el principal objetivo pasó a ser Gianluca Prestianni, del Benfica de Portugal. River presentó una segunda oferta mejorada por el joven surgido en Vélez, bajo la modalidad de préstamo con cargo y opción de compra parcial del pase. No obstante, el club portugués no se muestra convencido de cederlo a Sudamérica, aunque la presión del propio futbolista mantiene abierta la negociación. Como alternativa, la prensa uruguaya señala a Leo Fernández, mediapunta de Peñarol.

En cuanto a la búsqueda de un centrodelantero, no se han registrado avances sustanciales en los últimos días. El nombre de Tadeo Allende surgió como opción tras su consagración en la MLS con Inter Miami, donde fue determinante en los playoffs. El delantero, recomendado por la misma representación de Ascacibar y con el visto bueno del entrenador, es pretendido por el club estadounidense, que busca retenerlo tras su aporte clave en la obtención del título. El pase de Allende pertenece al Celta de Vigo de España, que aspira a venderlo. Otra alternativa para la ofensiva es Santino Andino, la joven promesa de Godoy Cruz, club recientemente descendido a la Primera Nacional.

