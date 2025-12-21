Debate abierto: los sanjuaninos, a favor de las restricciones a adolescentes en el uso de redes sociales, y el análisis de un especialista

El fenómeno denominado " Pacto Parental " es una iniciativa que surgió de un grupo de padres del Colegio San Nicolás en Chacras de Coria, en Mendoza , con el objetivo de establecer un acuerdo voluntario entre familias para enfrentar los retos de la hiperconexión infantil. Este compromiso consiste esencialmente en retrasar la entrega del primer teléfono celular propio hasta que los chicos cumplan 13 años y prohibir el uso de redes sociales hasta los 16 años. La propuesta busca devolverles a los niños tiempo libre de pantallas, promoviendo un desarrollo más saludable a través del juego y la lectura, al tiempo que funciona como un factor protector ante amenazas como el grooming, el cyberbullying, la adicción a juegos en línea y las apuestas digitales. Dado su impacto, la medida cruzó las fronteras mendocinas y ya tiene adhesión de más de 540 familias en diversas provincias, incluyendo San Juan .

En este marco, TIEMPO DE SAN JUAN realizó un sondeo de opinión entre sus lectores para conocer la postura local frente a este fenómeno. Los resultados revelan una clara tendencia a favor de la restricción, ya que la suma de las opiniones positivas supera ampliamente a las negativas. Al analizar los datos, se desprende que el 36.4% (3.707 votos) de los participantes apoya el pacto porque considera que reduce el riesgo de acoso y la exposición a contenidos inapropiados, mientras que un 30.1% (3.068 votos) lo valora como una forma de fomentar el desarrollo infantil mediante actividades tradicionales como el juego. Por otro lado, las voces críticas argumentan razones prácticas y sociales: un 19.3% (1.962 votos) sostiene que el celular es una herramienta necesaria para la seguridad y la comunicación familiar inmediata, y un 14.3% (1.452 votos) teme que la falta del dispositivo provoque la exclusión social del menor frente a sus pares.

image

El análisis de un especialista: entre la norma colectiva y el discurso familiar

El médico psiquiatra e infanto-juvenil Abraham Moreno (MP 4973 y ME 93), en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, aportó una visión profesional sobre este debate, señalando que, aunque la iniciativa es saludable como medida colectiva, su aplicación real enfrenta la barrera de una sociedad ya digitalizada. Moreno observa que el sistema educativo actual integra la tecnología de manera cotidiana a través de grupos de WhatsApp de delegados, padres y profesores, lo que dificulta que la restricción sea absoluta una vez que comienza el nivel secundario. Según el especialista, el foco de atención no debería ponerse exclusivamente en la edad cronológica de entrega del aparato, sino fundamentalmente en el modo de uso y en las reglas internas que cada familia sea capaz de establecer.

"La tecnología ya ha llegado para usarse y y es muy difícil que alguien la use recién a partir de los 13 años", reflexiona el psiquiatra Moreno.

Desde su perspectiva, cada grupo familiar posee una dinámica única y debe decidir cómo introducir la tecnología según sus propios valores, entendiendo que el celular también tiene una carga simbólica. Más que una prohibición aislada, Moreno propone que los padres construyan un discurso familiar que priorice la conexión presencial, estableciendo momentos sagrados sin pantallas, como las comidas o las salidas compartidas. Para el médico, lo esencial es recuperar el encuentro humano directo, tal como ocurre en la relación terapeuta-paciente, garantizando que el dispositivo no interfiera en los vínculos afectivos esenciales dentro de este mundo hiperconectado.