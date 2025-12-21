Parkour, el deporte urbano que gana espacio entre muros, plazas y escaleras de San Juan

La academia Vortex fue fundada en 2021 por un grupo de chicos que se enamoró de la disciplina viendo videos de Youtube y decidió perfeccionarse. Hoy tienen casi 60 alumnos que usan la Ciudad de San Juan como pista y copan plazas y edificios públicos de la provincia.

Matías Regio tiene 22 años y dirige junto a un amigo la academia Vortex, uno de los principales espacios de formación de Parkour en San Juan. Entrenan chicos desde los 4 años y ya se preparan para sumar adultos que tienen su primer acercamiento a esta disciplina urbana que combina fuerza, coordinación, técnica y control mental. Autodidacta en sus comienzos, hoy Regio es parte del proceso que logró que San Juan sea una de las pocas provincias del país donde el Parkour está federado.

“La primera vez que escuché la palabra Parkour fue en la escuela. Pensé ‘qué copado’. Cuando llegué a mi casa lo busqué en internet, vi videos de Francia y salí a saltar en dos ladrillos que tenía en el fondo”, recordó el joven traceur como se denomina a quienes practican esta disciplina.

El Parkour nació en Francia en la década del 80 de la mano de David Belle, que junto a sus amigos se inspiraron en el entrenamiento militar de su padre, el bombero Raymond Belle. La práctica consiste en superar obstáculos de manera eficiente usando movimientos naturales, adaptando un método militar a entornos urbanos como plazas y edificios en ciudades . “Traceur significa trazador, alguien que arma recorridos y busca la mejor manera de superarlos”, explicó Regio.

Durante sus primeros años, Matías entrenó solo, mirando videos y aprendiendo por prueba y error. “No había nadie que enseñara o al menos yo no conocía a nadie. Después supe que existía una escuelita, pero nunca llegué. Por eso hoy buscamos que los chicos tengan un lugar seguro, con alguien que los guíe y les explique las técnicas de manera progresiva”, sostuvo.

Vortex nació formalmente en 2021, cuando Regio y un amigo decidieron invertir y profesionalizar el espacio. Actualmente funcionan en calle Chile, entre Mendoza y Entre Ríos, y también dictan clases en Pocito. Entre ambas sedes reúnen entre 50 y 60 alumnos. “Es un logro enorme. Trabajamos mucho con chicos de entre 6 y 10 años, pero tenemos desde los 4 hasta adolescentes y ahora vamos a sumar adultos”, contó.

Aunque el Parkour nació en la calle, hoy también tiene un costado competitivo. La disciplina está regulada por la Federación Internacional de Gimnasia, que organiza competencias nacionales, internacionales y mundiales. “Las pistas se arman especialmente, con límites de altura y distintas estructuras. No todas son iguales y eso obliga a adaptar las técnicas”, explicó Regio.

En octubre pasado, dos alumnos sanjuaninos viajaron a competir y uno de ellos logró doble podio en las modalidades de velocidad y skills. “La idea es seguir compitiendo y representar a San Juan a nivel nacional. No todas las provincias están federadas y haberlo logrado acá es muy importante”, remarcó.

Pese al impacto visual que generan los saltos, Regio aclaró que el riesgo se minimiza con entrenamiento y progresión. “La gente dice ‘están locos’, pero detrás hay muchísimo trabajo. Cada salto se prepara física y mentalmente. Nunca me quebré, solo algún esguince como en cualquier deporte”, afirmó.

Además del aspecto físico, el Parkour tiene una fuerte carga pedagógica. En Vortex entrenan chicas, chicos con autismo y alumnos de distintas edades. “Trabajamos mucho la confianza, la coordinación y el control del cuerpo. Es un deporte que se adapta a cada persona”, destacó.

Con plazas, parques y edificios públicos como escenario, el Parkour sigue ganando espacio en San Juan. Y detrás de cada salto, hay horas de entrenamiento y disciplina.

LOS TRES LUGARES FAVORITOS DE LOS TRACEUR SANJUANINOS

Según Regio, los tres espacios públicos que hoy son los más elegidos por los traceurs son la Plaza del Ejército Argentino, ubicada en calle Urquiza, en Capital; la Plaza Madre Universal, en Avenida Libertador y Meglioli, en Rivadavia y el Parque de Mayo. Este último tiene muchos saltos difíciles aunque con la desventaja de que están separados uno del otro.