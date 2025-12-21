domingo 21 de diciembre 2025

Tradición

Se celebró la misa de Acción de Gracias por la Navidad y el gobernador dijo presente

El evento religioso se llevó adelante en los exteriores de la Catedral San Juan Bautista, frente a un importante número de fieles. Al finalizar la ceremonia, se presentó el Belén Viviente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Marcelo Orrego participó este domingo 21 de diciembre de la misa de Acción de Gracias por la Navidad, celebrada en el exterior de la Catedral San Juan Bautista. La ceremonia religiosa fue presidida por monseñor Jorge Lozano y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y una numerosa concurrencia de fieles.

Durante la tradicional misa de Navidad, monseñor Jorge Lozano reflexionó: “La imagen de la silla vacía en la mesa navideña nos habla de las ausencias: de quienes partieron, de los que están lejos, enfermos, presos o distanciados, y de los silencios que nos confrontan con el misterio de la vida, la memoria y el anhelo de compartir.”

En ese marco, continuó: “La Navidad también revela otro vacío, el interior, ese hueco que no se llena con cosas y que expresa nostalgia y deseos postergados; un espacio donde emergen preguntas profundas sobre quién y qué ocupa realmente nuestro corazón”.

Más adelante, destacó: “La Buena Noticia es que Jesús viene a habitar esos vacíos y también el lugar del excluido: se sienta en la silla vacía, consuela, acompaña y nos invita a abrir la mesa y el corazón para que cada ausencia se transforme en encuentro, esperanza y amor”.

El Belén Viviente

Al finalizar la ceremonia religiosa, se presentó el tradicional Belén Viviente. El mismo llevó por nombre Hogar de Luz, una denominación que surge del sentido simbólico que tuvo la Catedral durante todo el Año Jubilar, concebida y sostenida como un hogar para todos. En ese marco, el Pesebre Viviente representa la llegada de la luz del nacimiento de Jesús, como cierre de un tiempo marcado por el encuentro, la fe y la comunidad.

La propuesta se realizó de manera conjunta con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, y tuvo como eje una puesta artística inclusiva, que año a año convoca a distintas instituciones para participar de esta representación tradicional.

El Belén Viviente fue protagonizado por el Ballet Estable Municipal “Sembrando Ilusiones”, integrado por personas con discapacidad y conformado por 53 jóvenes, que desde hace varios años impulsa la realización de un pesebre viviente inclusivo. A esta propuesta se sumó el Coro de Vientos, un coro de adultos mayores dirigido por Adriana Ay, que acompaña musicalmente todo el desarrollo de la puesta en escena.

También participaron academias con niños, un grupo de adolescentes, una academia de adultos mayores perteneciente a UPCN y la academia Alma Cuyana, integrada por los niños más pequeños. Además, se destacó la participación del grupo La Gracia de Dios, perteneciente a la Catedral y conformado por personas sordas, que realizará por primera vez una intervención artística, junto a la pastoral artística de la Catedral.

La dinámica del Belén Viviente propuso recorrer los distintos momentos del pesebre, combinando escenas y expresiones artísticas con intervenciones musicales, en una puesta conjunta que integra a todos los participantes. En total, alrededor de 150 artistas formaron parte de esta representación, que puso en valor la inclusión, la diversidad y el trabajo comunitario.

