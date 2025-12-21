Domingo en San Juan: calor, viento y... ¿también lluvia?

El SMN advierte sobre la probabilidad de lluvias para la tarde noche de este domingo en San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional asegura en su portal que la jornada dominical tendrá sol, viento y hasta existe la probabilidad de que se presenten lluvias por la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarían entre los 19° y los 33°, mientras que durante toda la mañana se podrán percibir ráfagas de viento Sur, llegando algunas a los 50 Km/h.

Captura de pantalla 2025-12-21 092951 En cuanto a las precipitaciones, el SMN sostiene que existe entre un 10% y un 40% de probabilidades de que llueva en horario vespertino y nocturno.

