Domingo en San Juan: calor, viento y... ¿también lluvia?

El Servicio Meteorológico Nacional asegura en su portal que la jornada dominical tendrá sol, viento y hasta existe la probabilidad de que se presenten lluvias por la tarde y la noche.
domingo 21 de diciembre 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que la temperatura máxima rondará los 33° y habrá ráfagas de viento Sur hasta el mediodía. Las probabilidades de precipitaciones
Las temperaturas oscilarían entre los 19° y los 33°, mientras que durante toda la mañana se podrán percibir ráfagas de viento Sur, llegando algunas a los 50 Km/h.
En cuanto a las precipitaciones, el SMN sostiene que existe entre un 10% y un 40% de probabilidades de que llueva en horario vespertino y nocturno.