domingo 21 de diciembre 2025

Pronóstico

Domingo en San Juan: calor, viento y... ¿también lluvia?

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que la temperatura máxima rondará los 33° y habrá ráfagas de viento Sur hasta el mediodía. Las probabilidades de precipitaciones

Por Mario Godoy
El SMN advierte sobre la probabilidad de lluvias para la tarde noche de este domingo en San Juan.

El SMN advierte sobre la probabilidad de lluvias para la tarde noche de este domingo en San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional asegura en su portal que la jornada dominical tendrá sol, viento y hasta existe la probabilidad de que se presenten lluvias por la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarían entre los 19° y los 33°, mientras que durante toda la mañana se podrán percibir ráfagas de viento Sur, llegando algunas a los 50 Km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN sostiene que existe entre un 10% y un 40% de probabilidades de que llueva en horario vespertino y nocturno.

