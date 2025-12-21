domingo 21 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Literatura

Adriana Luna y su pluma dorada: la historia detrás de las historias que cautivan en San Juan

Con su reciente obra "Voces que...", ganadora del certamen San Juan Escribe 2025, explora las vivencias que resuenan en la vida cotidiana, dando voz a experiencias que a menudo pasan desapercibidas.

Por Juan Ortiz
image

Hay voces que crujen, voces que empujan, voces que resisten y movilizan. A menudo, muchas de ellas se pierden en el tiempo, pero a veces se transforman en acción. Adriana Luna recogió relatos, juntó pedacitos de historias que le llegaron y no pudo dejar ir. “Voces que...”, el libro de cuentos que fue elegido ganador en el certamen 2025 de San Juan Escribe, un importante reconocimiento a una pluma dorada que desde hace mucho viene “diciendo” y no se cansa.

Lee además
la conmovedora historia de un nino de 14 anos que desea ser adoptado: mi deseo es tener una familia
Deseo de Navidad

La conmovedora historia de un niño de 14 años que desea ser adoptado: "Mi deseo es tener una familia"
Micaela, la sanjuanina de 5 años que conmovió al país tras vencer al cáncer.
Historia

Mica, la sanjuanina que le ganó al cáncer y conmovió al país, entre el "milagro de Carlo Acutis" y la fe en la ciencia
image
Adriana Luna con el vicegobernador Fabián Martín, premiada en el concurso San Juan Escribe 2025.

Adriana Luna con el vicegobernador Fabián Martín, premiada en el concurso San Juan Escribe 2025.

“Un título incompleto”, dijo la autora, aunque solo en apariencia. Una acción concreta, en su interior va definiendo el carácter de esa voz que invita, una puerta de entrada a descubrir lo que de verdad pueden producir las palabras: un cambio, una permanencia. Son 12 cuentos, personajes que se encuentran con alguna palabra: crujir, empujar, resistir. “Hay un trabajo de ficción de mi parte. He jugado con la realidad que nos atraviesa”, confesó Adriana a Tiempo de San Juan.

Se había presentado en la primera edición del certamen en 2015 con un valioso segundo lugar por su poesía, por la que es bien conocida en los círculos de los activistas literarios de la provincia: escribiendo y alentando a escribir. Ahora, ganó en la categoría "Esctritores de oro".

“A mí me interesa escribir sobre lo que nos pasa y lo que se nos pierde, las cosas que vamos atravesando todos los días y que son súper valiosas, aunque a veces no las miramos”, dijo intentando describir el alma de este trabajo. Se trata de un juego, una búsqueda con la intención clara de disfrutar cada palabra.

image

No siempre fue así; la actividad se le hizo habitual desde los 13 años y otras motivaciones dieron inicio a la historia detrás de las historias que cautivaron al jurado del concurso literario este año. “En ese momento, era un desahogo, un alivio, un consuelo escribir. Después fue otra búsqueda de decir: ‘quiero hacer algo más con la escritura que hablar de mí misma. Empecé a buscar hablar de lo que le pasaba a otros y que también me pasaba a mí’”.

La poesía se convirtió en una forma de “ampliar” lo vivido, de estirar la experiencia y desmenuzar sus partes, “para que cualquiera que lo leyera sintiera que también le podía pasar a él”. El cuento y su narrativa le propusieron otra perspectiva alternativa al desahogo lírico y estructurado. “Inventar una historia, otro universo, es mucho más divertido. Me resulta más agradable ese juego de la imaginación en el cuento que en la poesía”, reconoció. Pero son dos facetas de la escritura que van de la mano de su quehacer desde hace muchos años: “La poesía es lo que más he ejercitado. Pero hace muchos años que escribo cuentos; nada más que nunca le dediqué el tiempo para publicarlos”, dijo.

image

Remarcó la importancia de la “espera” como recurso multipropósito para reestructurar, reenfocar, madurar ideas y como llamador para la inspiración. “La escritura te lleva un tiempo, es un esfuerzo, es un oficio, es un trabajo. Entonces, hay que dedicarle tiempo, dejarlo madurar, ponerle pausa, retomar, corregir. He estado escribiendo varios proyectos a la vez, y los cuentos siempre han estado esperando mucho tiempo”, aseguró. Deslizó casi como un truquito: “el secreto está en dejar reposar lo que escribiste”.

Son días especiales para Adriana, que entre la docencia, la familia y las palabras recibió un importante reconocimiento. Se lo ganó ella, pero no se percibe como una hazaña individual para una actividad que siempre necesita de otro: “Hace un tiempo participo de un grupo de escritura que pertenece al colectivo La SED”. Allí, en lo compartido, aparece una clave de este método exitoso: “Una de las propuestas que tenemos es reunirnos todas las semanas, ponernos consignas de escritura y hacernos devoluciones”, contó.

image

Las consignas pueden ser muy sencillas, pero disparan un montón de posibilidades de escritura. “Me ayuda mucho esto de buscar excusas para escribir. Buscar cualquier disparador que sea una oportunidad para imaginarte una historia y darte cuenta de que hay algo en vos que tenía ganas de escribir sobre eso”, manifestó.

Finalmente, Adriana se animó a compartir quiénes son las escritoras que han dejado una huella significativa en su propia historia, entre ellas Liliana Bodoc, con La saga de los confines, y también mencionó a María Cristina Ramos. “Otra autora que me gusta mucho es Teresa Andruetto, una cordobesa que tiene cuentos maravillosos”, dijo y agregó: “Alejandra Kamiya es otra autora que estoy descubriendo ahora”. Con un especial interés por la literatura infantil y juvenil, mencionó a Iris Rivera como una autora destacada en este ámbito. “Estoy leyendo mucha literatura escrita por mujeres. Está bueno ir descubriendo lo que cada una de estas voces tiene para decir”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad

Domingo en San Juan: calor, viento y... ¿también lluvia?

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan

Después de siete años, volvieron las cirugías ginecológicas al Hospital de Valle Fértil

Lugares abandonados: la esquina de Rivadavia que recuerda las noches bolicheras

Dejarlos bien cuidados: cómo son los hoteles para mascotas en San Juan y cuánto cuesta la estadía

La Federación Gaucha Sanjuanina se encamina hacia la normalidad tras un año de reorganización profunda, peñas y muchas jineteadas

Sabores con aroma a montaña: la Hostería de Zonda recupera su esplendor

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El SMN advierte sobre la probabilidad de lluvias para la tarde noche de este domingo en San Juan.
Pronóstico

Domingo en San Juan: calor, viento y... ¿también lluvia?

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera
Gran salto

Victoria Illanes, la sanjuanina del Barrio Cabot que ganó el Balón de Oro, firmó contrato profesional y jugará en Primera

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado
Investigación

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan
Cuestión de fe

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan

Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada
Siniestro

Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez
Salida 

El primer movimiento del mileísmo en San Juan: afuera Cerdera de la CNRT, asume Gustavo Yáñez

Te Puede Interesar

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad video
Historias

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad

Por David Cortez Vega
Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito
Inseguridad

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

Fabricio Pérez y la historia de unos padres que acompañaron, esperaron y nunca dejaron de confiar video
Estudiantes, de oro

Fabricio Pérez y la historia de unos padres que acompañaron, esperaron y nunca dejaron de confiar

Comer rico y sano para las Fiestas: según puesteros de la Feria de Capital, los precios de las frutas y las verduras y cuánto aumentaron en un año video
Video

Comer rico y sano para las Fiestas: según puesteros de la Feria de Capital, los precios de las frutas y las verduras y cuánto aumentaron en un año

Adriana Luna y su pluma dorada: la historia detrás de las historias que cautivan en San Juan
Literatura

Adriana Luna y su pluma dorada: la historia detrás de las historias que cautivan en San Juan