Después de siete años, volvieron las cirugías ginecológicas al Hospital de Valle Fértil

Este viernes 19 de diciembre en el quirófano del Hospital Dr. Alejandro Albarracín de Valle Fértil se logró un avance más en materia de salud. El equipo de profesionales de cirugías periféricas y del Hospital realizaron seis cirugías de ligaduras de trompa, brindando un mejor acceso a las cirugías sin necesidad de que las pacientes se tengan que trasladar a la capital para acceder a este servicio.

En esta oportunidad, seis mujeres de entre 32 a 40 años, de diferentes localidades como USNO y Valle Fértil, decidieron voluntariamente acceder a la intervención y fueron previamente acompañadas y asesoradas por el equipo de ginecología.

Las intervenciones tienen como objetivo acercar los servicios quirúrgicos a las localidades más alejadas, reducir la lista de espera y responder a las crecientes necesidades de las comunidades rurales, reafirmando el compromiso del sistema de salud provincial con la equidad en el acceso a la atención médica.

Estas cirugías pueden realizarse gracias al apoyo del gobernador, Marcelo Orrego, a través del ministro de Salud, Amílcar Dobladez, en su plan de descentralizar las cirugías. Se cuenta también con la colaboración de la Secretaría de Medicina Preventiva, Emergencia y Catástrofe; la Dirección de Cirugías Periféricas, a cargo de José Caif; el personal del Hospital Dr. Alejandro Albarracín, que coordina la directora Claudia Gelvez y de la Zona Sanitaria II, cuyo titular es José Bernal.

La profesional Gimena Quiroga destacó la reactivación de las cirugías ginecológicas, un hito muy importante para el departamento Valle Fértil y para la sociedad, siendo un gran avance y una ventaja para toda la población. “Desde el equipo de salud podemos contener a la sociedad y la demanda”, señaló.

El equipo de profesionales que participó de las intervenciones estuvo integrado por:

Ginecólogas: Dra. Cecilia Quiroga y Dra. Gimena Quiroga.

Instrumentadoras: Lic. Romina Driz y Lic. Verónica Morales.

Anestesia: Dr. Maximiliano Cheli.

Enfermeros:

Lic. Lorena Chávez.

EU Darío Vargas.

EU Estela Cepeda.

Lic. Agostina Páez.

Electromedicina: Ing. Mauricio Gómez - Bioingeniero Mauricio Godoy.

Y todo el equipo del Hospital Dr. Alejandro Albarracín