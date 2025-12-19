Talleres totalmente gratuitos para pacientes oncológicos y sus familiares

Nada mejor que mantener la mente ocupada, activa y, sobre todo, nada mejor que tomar la decisión de sentirse bien. Esa es la consigna con la que nacieron los talleres organizados por la Fundación Caminos en San Juan, destinados a pacientes oncológicos y sus familiares. Hace algunos años comenzaron con uno y ahora suman cuatro – Mindfulness, Tejido y Manualidades, Yoga Terapia y Lectura-, totalmente gratuitos durante todo el año . Por supuesto, continúan durante el verano, dos de ellos en el Oratorio ubicado al lado de la Capilla San Roque del Hospital Marcial Quiroga, y dos en avenida Libertador casi Meglioli. Cada persona que transita la enfermedad es bienvenida, y no hace falta ser paciente del Marcial Quiroga.

“El objetivo de estos talleres es trabajar sobre recursos que pueden ayudar tanto en la parte física, mental como espiritual del paciente”, explica la licenciada Florencia Peña, psicooncóloga a cargo del taller de Mindfulness.

Las personas con cáncer pueden sentirse estresadas, abrumadas, ansiosas, asustadas, enojadas o deprimidas. También los tratamientos pueden hacer que tengan problemas de concentración, o que surjan sentimientos que hacen más difíciles algunas actividades. Precisamente el éxito de estos encuentros es que asisten a grupos donde ocupan su mente y su cuerpo en tareas pensadas para ese fin.

La asistencia de los familiares es importante, sobre todo de aquellos que están a cargo de alguien con cáncer, para poder ayudarlo a sobrellevar la enfermedad. En estos casos a Yoga y Mindfulness asisten solos y pueden ir acompañados al de Manualidades y al de Lectura.

“El mindfulness es una herramienta que realmente tiene mucha efectividad, sobre todo para los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia, radioterapia o cirugías, porque les permite centrar su atención en lo actual y bajar los niveles de ansiedad”, dice Florencia.

Otro de los talleres es de Manualidades. Este cumple un rol fundamental porque aprenden diferentes técnicas de tejido u otras artes que pueden continuar en la casa porque en general dejan de trabajar.

A estos grupos pueden asistir personas a partir de los 18 años aunque en la práctica van desde 21 en adelante, sin distinción de género ni edad.

“En el caso del tejido no sólo activa el área motriz de los brazos o las manos, sino que ocupamos todos los sentidos. Por un lado contás para adelante, para atrás, sumás, restás, además tomás contacto con la textura de la lana, los olores del material que use. Es una de las actividades más completas”, agrega la psicóloga.

El tercer taller – y el primero que se puso en marcha-, es el de Yoga, muy beneficioso para mejorar la flexibilidad, la fuerza muscular, y sobre todo, reduce el estrés, ansiedad y dolor crónico. La práctica de yoga oncológico se adapta a las condiciones específicas de cada persona, considerando sus limitaciones físicas y emocionales. Facilita la movilización, flexibilización, estiramiento, fortalecimiento y equilibrio del cuerpo. A través de una respiración consciente y controlada, esta práctica no solo trabaja el aspecto físico, sino que también contribuye a la relajación mental y al manejo del estrés.

Finalmente el de Lecturas, también muy elegido porque además de placentero demanda concentración e interés por cada tema.

Taller de Tejido y Manualidades: Todos los jueves a las 10, en Oratorio del Hospital Marcial Quiroga

Taller de Yoga Terapia: Todos los miércoles a las 11 y a las 12 en Av. Libertador 4069 oeste, casi Meglioli, Rivadavia. Dicta Verónica Tejada de la Asociación de Yoga de San Juan

Club de Lecturas: Todos los miércoles de 10 a 12 en Avenida Libertador 4069 oeste, casi Meglioli, Rivaddavia. Coordina Laura Mora

Taller de Mindefulness: Son cinco encuentros los días viernes de 9 a 10.30 horas en Oratorio del hospital Marcial Quiroga. Dicta licenciada Florencia Peña.