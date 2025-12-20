sábado 20 de diciembre 2025

Tarea cumplida

La Federación Gaucha Sanjuanina se encamina hacia la normalidad tras un año de reorganización profunda, peñas y muchas jineteadas

Este sábado realiza su festival de cierre del calendario anual en el Camping de Don Bosco. Antes Ariel Caik, secretario de Organización de la intervención, hizo un balance más que positivo al punto tal de calificarlo como “el mejor año que ha tenido Federación en su historia”

Por Jorge Balmaceda Bucci
PORTADA

El gauchaje sanjuanino vive un momento de refundación. Lo que comenzó como un proceso de intervención cargado de incertidumbre en marzo pasado, se ha transformado, con el correr de los meses, en una etapa de saneamiento institucional sin precedentes. Hoy, la Federación Gaucha Sanjuanina (FGS) no solo exhibe sus cuentas y papeles en regla, sino que recuperó el pulso social con un calendario repleto de actividades que tendrá su broche de oro este sábado.

Ariel Caik, secretario de Organización de la intervención de la FGS, analizó este proceso con una mirada optimista y reflexiva. "Creo que después de muchos años te puedo llegar a decir que es el mejor año que ha tenido Federación Gaucha Sanjuanina en su historia", afirmó con contundencia.

Caik no esquivó los momentos difíciles del inicio: "Todos sabemos que se dispuso un proceso de intervención allá por marzo y en sus comienzos se tergiversó un poco todo lo que pasaba. Se hizo un cuco de todo esto, pero con el correr del tiempo quedó demostrado que lo que se buscaba era lo que necesitaba la Federación: ordenarla y transparentar lo que se hacía".

image

Según el secretario, el mayor logro no fue solo administrativo, sino humano. Durante el 2025 se recuperaron hitos como la Cabalgata Infantil y la Peña Anual de la Federación, que esta vez fue gratuita para todos los socios. "Durante muchos años la Federación fue personalizada; lo que esta intervención ha hecho es devolverle la institución a las agrupaciones, que son las verdaderas dueñas", sentenció.

Rumbo a las elecciones

El proceso de normalización tiene cifras concretas que respaldan la gestión. Al inicio de la intervención, apenas un puñado de instituciones contaba con su documentación en regla. Hoy, el panorama es radicalmente distinto: "Tenemos 57 agrupaciones censadas realmente y que están dentro de un proceso de reestructuración. Nosotros llegamos a unas elecciones con cinco o seis agrupaciones solamente con personería jurídica al día por así decirlo, y a esta altura tenemos aproximadamente 18 agrupaciones nuevas con personería jurídica. Estamos a un punto de llegar a un fin de la intervención donde la casa está ordenada.

Cuando sumemos ocho agrupaciones más ya estaríamos en condiciones de llamar a una asamblea como corresponde y realizar las deseadas elecciones. Eso es un mérito de esta intervención”, concluyó Caik.

Cuando sumemos ocho agrupaciones más ya estaríamos en condiciones de llamar a una asamblea como corresponde y realizar las deseadas elecciones. Eso es un mérito de esta intervención Cuando sumemos ocho agrupaciones más ya estaríamos en condiciones de llamar a una asamblea como corresponde y realizar las deseadas elecciones. Eso es un mérito de esta intervención

El cierre de un año histórico en Don Bosco

Para celebrar este gran año, la Federación organizó para este sábado un gran Festival de Jineteada y Destrezas en el Camping de Don Bosco. La cita comenzará a las 18:00 hs y promete ser una verdadera fiesta de la identidad sanjuanina.

ACA

La jornada contará con un despliegue artístico y de campo de primer nivel:

  • Música en vivo: Se presentarán los conjuntos 3 para el Canto, Saipa y Flor del Monte.

  • Campo de jineteada: Habrá carreras libres, pruebas correspondientes al Campeonato de la FGS y la siempre atractiva jineteada de petisos.

  • La voz de la tradición: El evento contará con una constelación de locutores de toda la provincia, incluyendo a Luciano Pereyra, Luis Paredes, Jorge Castro, Jorge Aguilera, Juan Iribarren, Antonio Varas, Pablo Fernández, Teobaldo Poblete, Javier Doria, Ramón Adel Gómez, Diego Estopa y Martín Guevara.

  • Relatos y payadas: Los relatos estarán a cargo de Javier Salinas y Daniel Flores, mientras que el contrapunto y la rima de los payadores será responsabilidad de José Riveros, Pichón Paredes y el reconocido Carlos Marchesini.

