sábado 20 de diciembre 2025

Cuestión de fe

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan

El 2025 finaliza con la salida de las hermanas del Colegio La Inmaculada, la congregación Virgen Niña de Rivadavia y las Carmelitas Misioneras de Barreal; los motivos detrás de la decisión y cuántas monjas permanecen actualmente en San Juan.

Por Florencia García
image

La salida de tres congregaciones de monjas de San Juan puso en evidencia una realidad que atraviesa a la Iglesia no solo a nivel local, sino también nacional y mundial: la crisis de vocaciones en la vida religiosa. Así lo explicó el padre Gustavo Larrazábal, obispo auxiliar de San Juan de Cuyo, quien detalló los motivos detrás de esta reestructuración y cómo se reorganiza la Iglesia ante este escenario.

En los últimos días se confirmó que las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús del Colegio La Inmaculada, las hermanas Esclavas de la Inmaculada Niña en el hogar Medalla Milagrosa, y las Carmelitas Misioneras de Barreal dejarán la provincia. Si bien la noticia generó conmoción y tristeza en la comunidad, especialmente en ámbitos educativos y pastorales, desde el Arzobispado aclararon que no se trata de una decisión local, sino de un proceso propio de las congregaciones.

“La inmensa mayoría de las congregaciones religiosas está atravesando procesos de reestructuración que nada tienen que ver con la arquidiócesis”, explicó Larrazábal. El motivo es claro: la falta de vocaciones. “Hay muy pocas jóvenes que eligen la vida religiosa. Es un problema sencillo de explicar, pero muy difícil de resolver”, señaló.

Según el obispo auxiliar, las hermanas no se van por falta de voluntad, sino por una imposibilidad concreta de sostener comunidades, que es una de las características principales de la vida religiosa. “Para que exista una comunidad religiosa deben convivir al menos tres personas. Hoy muchas congregaciones ya no cuentan con ese número”, explicó.

Este fenómeno no es exclusivo de San Juan ni de Argentina. “Es una situación que se da en toda Latinoamérica y con mayor fuerza en Europa. Solo en algunas regiones de Asia se observa una realidad distinta”, agregó.

En este contexto, cada congregación evalúa en qué lugares es más necesaria su presencia. “San Juan, en general, tiene sus parroquias cubiertas y comunidades bien acompañadas. Hay otras diócesis donde no todas las parroquias tienen sacerdotes, y ahí la presencia de religiosas resulta mucho más urgente”, explicó Larrazábal.

En el caso del Colegio La Inmaculada, la salida de las Hermanas Esclavas no implica un desprendimiento total. Las religiosas seguirán siendo responsables institucionales del colegio, aunque la conducción cotidiana quedará a cargo de laicos. Además, se comprometieron a regresar periódicamente para acompañar la tarea pastoral.

El comunicado de la Iglesia

Queridas hermanas y queridos hermanos:

Queremos compartir con ustedes que finalizado este año se retiran de nuestra Arquidiócesis las comunidades religiosas de las hermanas Carmelitas Misioneras en Barreal, las hermanas Esclavas del Corazón de Jesús en el colegio la Inmaculada y las hermanas Esclavas de la Inmaculada Niña en el hogar Medalla Milagrosa. Todo esto debido a procesos de reestructuración propios de cada instituto.

A través de la presente queremos agradecer profundamente el servicio de evangelización que han prestado tan generosamente. La vida religiosa es un regalo inmenso para todas las iglesias particulares, en este caso para nuestra iglesia sanjuanina. Los diferentes carismas enriquecen la obra evangelizadora y han marcado el trabajo realizado a lo largo de tantos años.

Se van las hermanas, pero queda la espiritualidad de cada uno de los institutos sembrado en el corazón de tantos laicos y laicas que han trabajado codo a codo. En este sentido las puertas de nuestra Arquidiócesis están abiertas para que puedan acompañar a los mismos que participan del espíritu de sus familias religiosas.

Rezamos por ellas y por la misión que tienen entre manos para que sean fieles a la intuición primera de sus fundadores.

Que el Señor las bendiga y la Virgen Madre las cuide.

Cuántas y cuáles son las religiosas que aún permanecen en San Juan

Pese a la salida de estas tres congregaciones, la vida religiosa continúa presente en la provincia, aunque con comunidades reducidas. Actualmente, en San Juan quedan:

  • Dos religiosas solas, una en La Bebida y otra en el Colegio Fray Mamerto Esquiú.

  • Las hermanas en el Colegio El Tránsito.

  • Las religiosas del Colegio María Auxiliadora.

  • Otras hermanas en Pocito.

  • Franciscanas en Albardón y en Valle Fértil.

La situación de los sacerdotes en San Juan

A diferencia de lo que ocurre con las congregaciones religiosas, la situación del clero en San Juan es más estable. “En la Arquidiócesis no nos podemos quejar”, afirmó Larrazábal. Actualmente, hay más de 80 sacerdotes para 43 parroquias, lo que permite que, en la mayoría de los casos, haya dos curas por parroquia.

Además, todos los años se registran ingresos al seminario. “Para el próximo año esperamos el ingreso de tres jóvenes”, detalló el obispo auxiliar. Si bien reconoció que siempre hacen falta más vocaciones, aseguró que San Juan está bien cubierta en términos pastorales.

Larrazábal también recordó que esta crisis afecta tanto a congregaciones femeninas como masculinas. Como antecedente, mencionó la salida de la Orden de los Dominicos, que dejó su presencia permanente en la provincia y hoy atiende desde Mendoza.

Temas
Dejá tu comentario

