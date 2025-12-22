San Martín, a capa y espada para volver a Primera: ya conoce a sus rivales y el formato que tendrá en el ascenso

San Martín ya conoce su grupo para la Primera Nacional.

Ya pasó más de un mes del dolor del descenso y la historia es otra ahora. Es que San Martín ya tiene otro plan, cambió la cabeza del técnico y seguramente en los próximos días se irán sumando refuerzos para la próxima temporada en la Primera Nacional. Este lunes se conoció qué grupo integrará y cómo será el formato.

Según el sorteo de este lunes, el Verdinegro de Ariel Martos integrará la Zona B junto a equipos como Chicago, San Martín de Tucumán, Chacarita, Patronato, Quilmes y con Atlético Rafaela, entre otros.

De esta manera y en cuanto al formato, la Primera Nacional tendrá 36 equipos, divididos en 2 zonas de 18 cada una. Además habrá 2 interzonales; los últimos 2 de cada zona descienden. Asimismo, los primeros de cada zona juegan la final a partido único en estadio neutral. También clasifican a la segunda ronda del puesto 2 al 9. G8y2zePX0AEU2uG

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas San Martín