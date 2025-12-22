lunes 22 de diciembre 2025

Primera Nacional

San Martín, a capa y espada para volver a Primera: ya conoce a sus rivales y el formato que tendrá en el ascenso

El Verdinegro se prepara para una nueva temporada, en la que tendrá que pelaer contra todos para recuperar su lugar en Primera División. Este lunes se conocieron las zonas del ascenso. Cuál le tocó a San Martín y cómo será el camino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín ya conoce su grupo para la Primera Nacional.

San Martín ya conoce su grupo para la Primera Nacional.



Ya pasó más de un mes del dolor del descenso y la historia es otra ahora. Es que San Martín ya tiene otro plan, cambió la cabeza del técnico y seguramente en los próximos días se irán sumando refuerzos para la próxima temporada en la Primera Nacional. Este lunes se conoció qué grupo integrará y cómo será el formato.

Según el sorteo de este lunes, el Verdinegro de Ariel Martos integrará la Zona B junto a equipos como Chicago, San Martín de Tucumán, Chacarita, Patronato, Quilmes y con Atlético Rafaela, entre otros.

De esta manera y en cuanto al formato, la Primera Nacional tendrá 36 equipos, divididos en 2 zonas de 18 cada una. Además habrá 2 interzonales; los últimos 2 de cada zona descienden. Asimismo, los primeros de cada zona juegan la final a partido único en estadio neutral. También clasifican a la segunda ronda del puesto 2 al 9.


