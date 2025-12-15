lunes 15 de diciembre 2025

'Tanque' y goleadora: quién es la 9 de San Martín que fue figura y levantó la corona de oro para el Pueblo Viejo

Valentina Bustos es de Albardón y fue clave en este San Martín campeón. Su doblete llegó en el momento justo para sentenciar la historia frente a Universidad y levantar un trofeo más para las verdinegras. El camino que hizo para llegar, los entrenamientos en la plaza y la revancha en Primera.

El femenino de San Martín sigue marcando terreno en San Juan. Este fin de semana se consagraron campeonas del Torneo Clausura y sumaron un nuevo trofeo de oro para la vitrina de Concepción. El duelo terminó 2-0 para las chicas verdinegras y quien se convirtió en figura fue Valentina Bustos, la albardonera de 18 años que conquistó la tarde con un doblete y lo celebró a puras lágrimas de emoción. Su historia.

A Valentina todos la conocen como "Tanque" por su presencia en el área y su cuota goleadora. Tiene 18 años, es oriunda de Albardón y viene de una familia numerosa. Si bien siente el fútbol desde muy chiquita, es la única de siete hermanos que lo practica y no se pone límites para romper barreras.

La futbolista no hace mucho que está dentro del ambiente del fútbol profesionalmente hablando. Es que si bien siempre jugaba con sus amigos en la calle o en algún baldío de tierra, nunca imaginó todo lo que iba a crecer y alcanzar con San Martín tiempo después. "Un amigo me llevó a probarme y dije 'me gusta, vamos a ver que pasa'", le dijo a Tiempo de San Juan.

"Tuve un entrenamiento con Reserva y ahí el técnico me vio y me dijo que me quedara", recordó como punto de partida con esta historia que empezó a escribir con el Verdinegro a principio de año. "Antes cuando jugaba en la calle era otra cosa, ahora, en San Martí, me empecé a formar como jugadora".

Aunque le costó un poco la adaptación, se focalizó en entrenar duro para alcanzar su primer objetivo, que era trepar a la Primera y así lo consiguió. "Este año recién pude soltarme un poquito más. Me empezaron a poner de titular y solo me quedaba demostrar lo que venía entrenando todos los días. Sin duda este fue mi mejor año", comentó.

"Estoy muy contenta y este triunfo se lo dedico a mi familia, principalmente a mi hermano que siempre nos cansamos de ir a las plazas a practicar definición. Así también es como uno va creciendo", cerró la jugadora Valentina Bustos, la 9 y pieza clave de este San Martín campeón.

