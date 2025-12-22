La Vuelta a Jáchal convocó a casi 200 ciclistas de Libres y Máster

Con casi 200 participantes entre las categorías Libres y Máster, la 15° edición de la Vuelta a Jáchal 2025 finalizó en la provincia este domingo 21 de diciembre. La competencia ciclística en ruta, que fue presentada en el Aldo Cantoni, comenzó el viernes 19 y en total se disputaron cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual.

El Club Pampa Vieja fue la institución organizadora de la carrera, por medio de su subcomisión de ciclismo. Y el auspicio principal del evento fue del Gobierno provincial, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. En la premiación final estuvo presente el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y el director de Deporte Federado, Daniel Kenan.

Al cabo de las cuatro etapas, el ganador de la general fue el sanjuanino Fabio Figueroa. Completó los casi 335 kilómetros de recorrido en 7 horas, 33 minutos y 28 segundos. Fue secundado en el podio principal por 2° Gustavo López a 44 segundos y 3° Facundo Lucas Castro, ganador de la última etapa, a 1:08 segundos. José Martín Reyes fue el mejor ciclista ubicado en la general de Jáchal.

Los resultados completos de la última jornada en Vuelta a Jáchal 2025 están disponibles en el siguiente enlace.

Fotografías: Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte - Gobierno de San Juan.