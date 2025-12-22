lunes 22 de diciembre 2025

Finde exitoso

La Vuelta a Jáchal convocó a casi 200 ciclistas de Libres y Máster

La 15° edición de la carrera de ciclismo en ruta se celebró desde el 19 al 21 de diciembre con cuatro etapas incluida una contrarreloj individual.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con casi 200 participantes entre las categorías Libres y Máster, la 15° edición de la Vuelta a Jáchal 2025 finalizó en la provincia este domingo 21 de diciembre. La competencia ciclística en ruta, que fue presentada en el Aldo Cantoni, comenzó el viernes 19 y en total se disputaron cuatro etapas, incluida una contrarreloj individual.

Imagen ilustrativa. 
El Club Pampa Vieja fue la institución organizadora de la carrera, por medio de su subcomisión de ciclismo. Y el auspicio principal del evento fue del Gobierno provincial, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. En la premiación final estuvo presente el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y el director de Deporte Federado, Daniel Kenan.

Al cabo de las cuatro etapas, el ganador de la general fue el sanjuanino Fabio Figueroa. Completó los casi 335 kilómetros de recorrido en 7 horas, 33 minutos y 28 segundos. Fue secundado en el podio principal por 2° Gustavo López a 44 segundos y 3° Facundo Lucas Castro, ganador de la última etapa, a 1:08 segundos. José Martín Reyes fue el mejor ciclista ubicado en la general de Jáchal.

Los resultados completos de la última jornada en Vuelta a Jáchal 2025 están disponibles en el siguiente enlace.

Fotografías: Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte - Gobierno de San Juan.

Por Carla Acosta

