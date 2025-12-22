Pocito, en lo más alto del podio: Rodrigo Díaz se llevó la vuelta "Glorias del Ciclismo"

En la continuidad del calendario local de ciclismo en ruta, este domingo 21 de diciembre 2025 finalizó en San Juan la primera edición de Glorias del Ciclismo, que se desarrolló en Chimbas desde el viernes 19 en adelante, a tres etapas en línea y con la participación de ciclistas Sub 23, Elite y Máster y un total aproximado de 380 kilómetros.

Bajo el apoyo del Gobierno provincial a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la competencia contó con la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina, y la organización de la subcomisión de ciclismo de la Unión Vecinal del Barrio Santo Domingo. Los mentores de la carrera decidieron homenajear a tres exciclistas reconocidos de la provincia: Manuel ‘Topo’ Recabarren, Orlando ‘Cacho’ Bustos y Sergio ‘Payaso’ Valdez.

Al mando de la clasificación general quedó Rodrigo Daniel Díaz, el sanjuanino que integra el equipo municipal de Pocito. Registró un total de 8 horas, 24 minutos y 03 segundos. El podio fue completado por el líder Sub 23 Lisandro Bravo, de Chimbas Te Quiero, a 17 segundos del ganador, y tercero el individual Franco López a 19 segundos.

Con respecto a las etapas, los resultados fueron los siguientes. En la primera (19/12), el ganador fue Rodrigo Daniel Díaz, acompañado por Rubén Ramos Meglioli (Chimbas Te Quiero) y Franco López. El sábado 20, en el segundo parcial, la victoria fue para Lisandro Bravo, respaldado por Leonardo Cobarrubia (SEP SJ) y nuevamente Franco López. Por último, en la tercera etapa (21/12) triunfó Lisandro Bravo, segundo terminó Rodrigo Díaz y tercero Ángel Oropel (Chimbas Te Quiero).

La continuidad del calendario de la Federación será este fin de semana. La fecha entrante es la Cuatro Puentes, el sábado 28 de diciembre, con concentración desde las 14 horas en el Parador del Ciclista en Rivadavia.

Fotografía: archivo. Gentileza de Luciano Carrión.