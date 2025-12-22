lunes 22 de diciembre 2025

Fútbol internacional

Dani Alves, a un paso de volver al fútbol: compraría un club y sería jugador en Portugal

Tras ser absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el brasileño avanza en negociaciones para convertirse en el máximo accionista y futbolista del Sao Joao de Ver, equipo de la Tercera División portuguesa. A los 42 años, busca retirarse dentro de una cancha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dani-alves-con-la-medalla-dorada-de-los-juegos-olimpicos-de-tokio-2020_862x485

Dani Alves está muy cerca de regresar al fútbol profesional. El defensor brasileño, recientemente absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya luego de haber permanecido 14 meses detenido por una causa de abuso sexual, avanza en un proyecto que lo tendría nuevamente vinculado al juego: convertirse en el principal accionista y también jugador del Sao Joao de Ver, club que compite en la Tercera División de Portugal.

Según informó ESPN Brasil, el ex lateral derecho de 42 años cuenta con el respaldo económico de un grupo inversor de su país y su intención sería disputar el primer semestre de la próxima temporada para ponerle punto final a su carrera dentro de una cancha. Ese deseo había quedado trunco a comienzos de 2023, cuando defendía la camiseta de Pumas de México y fue denunciado por una joven de 23 años en Barcelona.

Alves había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por una agresión sexual ocurrida en un boliche de la ciudad española. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya resolvió anular la condena al considerar que el testimonio de la denunciante presentaba “insuficiencias probatorias”, lo que derivó en su absolución.

Considerado uno de los futbolistas más ganadores de la historia, con pasos destacados por Barcelona, Juventus y París Saint-Germain, Alves atraviesa desde su salida de prisión una etapa marcada por un fuerte giro personal. En los últimos meses se mostró públicamente como predicador evangelista y comparte con frecuencia reflexiones religiosas y pasajes bíblicos en sus redes sociales.

Incluso, se viralizó un discurso que brindó en la Iglesia Elim, de Girona, donde relató el impacto de la fe durante el período más difícil de su vida. “En medio de las turbulencias y de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. En el peor momento de mi vida, me recogió y me llevó a la Iglesia”, expresó.

De concretarse su desembarco en el fútbol portugués, Dani Alves no solo volvería a competir de manera profesional, sino que también asumiría un rol dirigencial, abriendo un nuevo capítulo en una carrera tan extensa como polémica.

