Ranking FIFA: ¿cómo cerró el año la Selección Argentina y qué país pegó un subidón?

La FIFA publicó este lunes la última actualización del ranking de selecciones de este año donde Argentina finalizó el año en la segunda posición, únicamente por detrás de España, rival que enfrentará el próximo 27 de marzo en la Finalissima, partido que podría cambiar todo de cara al Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni mantuvo su posición con respecto al anterior escalafón que se había presentado en octubre. Después de celebrar el tercer aniversario por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, la Albiceleste volvió a dejar atrás a Francia, que cerró el podio en el tercer lugar, aunque no así con La Roja, que sigue ostentando la primera ubicación.

Este cambio en la lista le puso aún más pica a la Finalissima que la Scaloneta disputará -precisamente- en el mismo estadio Lusail de Doha, ya que, de repetir la victoria como ante Italia en 2021 y consagrarse campeón, le arrebataría el puesto al equipo comandado por Luis de la Fuente y quedaría primera de cara al Mundial (ubicación que comandó desde abril de 2023 hasta septiembre de 2025).

El salto de Jordania, futuro rival de la Argentina en el Mundial 2026

La Selección de Jordania, equipo que integra el Grupo J de la Copa del Mundo 2026 con la Argentina, fue una de las revelaciones de este último ranking, ya que tuvo un meritorio ascenso con respecto al último presentado en octubre.

Tras su histórica clasificación al Mundial, el equipo árabe se ubicó en el puesto 66, fijando su mejor posición en la historia. Además, tras haber sido finalista de la Copa Árabe -donde perdió contra Marruecos-, desplazó a varias selecciones africanas y europeas en la parte media de la tabla, reflejando el progreso que han tenido en el último tiempo en competencias oficiales.

Solo tres selecciones mejoraron su clasificación en más de un puesto: Jordania (64.ª, +2), Vietnam (107ª, +3) y Singapur (148ª, +3).

El Top 10 del Ranking FIFA

España | 1.877,18 puntos

Argentina | 1.873,33

| 1.873,33 Francia | 1.870

Inglaterra | 1.834,12

Brasil | 1.760,46

Portugal | 1.760,38

Países Bajos | 1.756,27

Bélgica | 1.730, 71

Alemania | 1.724,15

Croacia | 1.716,88

