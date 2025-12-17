FIFA aumentó en los premios para el Mundial 2026: cuántos millones de dólares se llevará el campeón

La FIFA aumentó el dinero que se llevará el campeón y el resto de selecciones en el Mundial 2026.

En el marco del Congreso que se celebró en Qatar, la FIFA hizo un importante anuncio de cara al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México: incrementará notablemente el premio total que repartirá entre todas las selecciones que participarán en el certamen.

Los directivos que integraron la sesión en la previa de la final de la Copa Intercontinental entre Flamengo de Brasil y París Saint Germain de Francia determinaron que el campeón de la Copa del Mundo 2026 embolsará 50 millones de dólares. Argentina, que alzó el preciado trofeo en Qatar 2022, se llevó 47 millones de la moneda norteamericana.

El subcampeón del 2026 se llevará 33 millones (3 millones más que Francia en 2022), mientras que el 3° cosechará 29 millones y el 4° sumará 27 millones.

Hay que tener en cuenta que el Mundial 2022 tuvo por última vez la participación de 32 equipos, mientras que en el 2026 se celebrará la primera edición con 48 países. En ese marco, se repartirán 19 millones para los equipos que se ubiquen del 5° al 8° lugar, se darán 15 millones a los que queden del 9° al 16° puesto, 11 millones para los seleccionados posicionados del 17° al 32° lugar y, finalmente, 9 millones para los colistas que ocupen del 33° al 48° sitio.

Además, cada uno de los equipos clasificados recibirá 1 millón y medio de dólares para “cubrir los gastos de preparación” por lo que “todas las federaciones miembro participantes tienen garantizados al menos 10.5 millones de dólares”, según informó la FIFA.

“El Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera récord de 727 millones de dólares estadounidenses que se distribuirá como resultado de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La mayor parte, 655 millones de dólares, lo que supone un aumento del 50% con respecto a la edición anterior, se repartirá en forma de premios entre los 48 equipos participantes”.

En total, habrá 727 millones de dólares disponibles, una suma que supera ampliamente los más de 400 millones que se entregaron en Qatar 2022 que habían representado “el mayor premio en metálico jamás otorgado para la Copa Mundial” según informó por entonces la FIFA cuando confirmó que se incrementaría en un 10% el monto a repartir en comparación con Rusia 2018.

Hay que recordar que la FIFA sorteó los grupos del Mundial 2026 el pasado 5 de diciembre en Washington DC y, un día más tarde, dio a conocer el cronograma completo de partidos. El jueves 11 de junio se dará el puntapié inicial del certamen más importante a nivel selecciones con el choque del anfitrión México ante Sudáfrica en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

LOS PREMIOS DEL MUNDIAL 2026

Campeón: USD 50 millones

Subcampeón: USD 33 millones

3° puesto: USD 29 millones

4° puesto: USD 27 millones

5° al 8° puesto: USD 19 millones

9° al 16° puesto: USD 15 millones

17° al 32° puesto: USD 11 millones

33° al 48° puesto: USD 9 millones

