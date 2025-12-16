martes 16 de diciembre 2025

¡Tremenda chilena!: el Premio Puskás de la FIFA al mejor gol del año se vino para Argentina

Fue la chilena que anotó Santiago Montiel en el partido entre Independiente de Avellaneda e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La FIFA otorgó a Santiago Montiel (Independiente) el premio Puskás al Mejor Gol del Año.

La FIFA otorgó a Santiago Montiel (Independiente) el premio Puskás al Mejor Gol del Año.

La FIFA entregó el Premio Puskás en los The Best y el ganador fue el argentino Santiago Montiel. El jugador de Independiente de Avellaneda superó a su compatriota Pedro De La Vega, entre otros aspirantes.

Entre los nominados estaba el ex Lanús con presente en el Seattle Sounders, pero fue el jugador del Rojo el que se quedó con el galardón.

El premio para Montiel fue por el recordado gol de chilena desde afuera del área en el duelo entre el Rojo e Independiente Rivadavia de Mendoza por el Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional, que desató la locura en Avellaneda.

FUENTE: Crónica

