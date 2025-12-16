¡Tremenda chilena!: el Premio Puskás de la FIFA al mejor gol del año se vino para Argentina

La FIFA entregó el Premio Puskás en los The Best y el ganador fue el argentino Santiago Montiel. El jugador de Independiente de Avellaneda superó a su compatriota Pedro De La Vega, entre otros aspirantes.
Fue la chilena que anotó Santiago Montiel en el partido entre Independiente de Avellaneda e Independiente Rivadavia de Mendoza.
Entre los nominados estaba el ex Lanús con presente en el Seattle Sounders, pero fue el jugador del Rojo el que se quedó con el galardón.
El premio para Montiel fue por el recordado gol de chilena desde afuera del área en el duelo entre el Rojo e Independiente Rivadavia de Mendoza por el Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional, que desató la locura en Avellaneda.
FUENTE: Crónica