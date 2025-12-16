Renuncias masivas y acefalía en San Lorenzo tras una jornada clave de Comisión Directiva

Tras una extensa jornada de negociaciones internas, casi a las 22 de este martes se produjeron renuncias masivas en la dirigencia de San Lorenzo y quedó sin conducción el gobierno encabezado por Marcelo Moretti. La situación derivó en un escenario de acefalía institucional y abrió el camino hacia un proceso de reorganización.

La reunión de Comisión Directiva, que estaba convocada para las 11 de la mañana, comenzó pasado el mediodía y se extendió durante varias horas. En el transcurso del encuentro se registraron fuertes discusiones entre el presidente y algunos dirigentes, lo que derivó en un cuarto intermedio para que nueve directivos, incluido Moretti, se presentaran ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, donde se investigan presuntos incumplimientos judiciales y estatutarios.

Durante ese intervalo, se sumó un nuevo episodio cuando un joven de 17 años denunció haber sido atropellado por Moretti en la avenida Perito Moreno, hecho que también quedó bajo análisis judicial.

Al retomar la reunión, pasadas las 17, ya se habían presentado tres renuncias: Agustina Nordenstrom, del espacio Volver a San Lorenzo; Marcelo Culotta, de Orden y Progreso; y Javier Allievi, del oficialismo. Pese a que el presidente había asegurado que no se tomaría licencia ni se produciría una acefalía, el desarrollo del cónclave terminó contradiciendo esa postura.

Con el correr de las horas, la presión interna y el clima en los alrededores del estadio fueron en aumento, mientras se profundizaban las negociaciones dentro de la Comisión Directiva. Finalmente, salvo cinco dirigentes, el resto presentó su renuncia, lo que dejó al club sin conducción formal.

Los únicos dirigentes que no dimitieron fueron Marcelo Moretti, Néstor Ortigoza, Omar Tamer, Marcelo Costantino y Julio Evangelista. A partir de ahora, la Asamblea de Representantes deberá asumir la conducción provisoria y avanzar en la conformación de una Comisión Directiva transitoria, paso previo a la convocatoria a elecciones.