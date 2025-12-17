PSG venció Flamengo en los penales y es el nuevo campeón de la Copa Intercontinental

En una final electrizante de la Copa Intercontinental, PSG venció por penales a Flamengo luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y se quedó con el trofeo.

Automovilismo Cierra el año el TC Junior con Bautista Mattar y Santino Persia en La Plata

El equipo francés, campeón de la Champions, golpeó primero gracias a Khvicha Kvaratskhelia, que apareció en el momento justo para abrir el marcador y poner en ventaja a los europeos. Sin embargo, Flamengo, ganador de la Copa Libertadores, no se desesperó y encontró la igualdad desde los doce pasos: Jorginho se hizo cargo de la ejecución y no falló.

Con el empate consumado, la historia se trasladó a la definición por penales, donde emergió la gran figura de la noche. Matvey Safonov se vistió de héroe y fue decisivo al contener cuatro disparos: les ahogó el grito a Saúl Ñíguez, Pedro, Leo Pereira y Luiz Araujo, inclinando definitivamente la balanza para el lado parisino.

Del otro lado, Agustín Rossi mantuvo con vida al Mengao al atajarle el remate a Bradley Barcola, mientras que Ousmane Dembélé desperdició su oportunidad al mandar la pelota por encima del travesaño. Pero no alcanzó. La eficacia y, sobre todo, las manos de Safonov terminaron sellando el destino.

Así, el PSG cerró una noche de sufrimiento y desahogo, se impuso en los penales y sumó una nueva estrella internacional, reafirmando su condición de campeón del fútbol europeo frente al poder sudamericano.