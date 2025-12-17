miércoles 17 de diciembre 2025

Automovilismo

Cierra el año el TC Junior con Bautista Mattar y Santino Persia en La Plata

Los pilotos sanjuaninos corren la última fecha en el autódromo Roberto Mouras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos pilotos y un equipo sanjuanino estarán presentes este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, cuando la categoría TC Junior corra la duodécima y última fecha. Se trata de Bautista Mattar y Santino Persia, que con Ford Mustang y representando al SDE San Juan, buscarán terminar el campeonato lo más arriba posible en cuánto a puntos y posición.

Mattar, con el #86 en sus laterales, viene de abandonar en la última presentación en La Pampa, debido a un inconveniente eléctrico del auto cuando marchaba cuarto. Sin embargo el joven piloto dominó los entrenamientos ese fin de semana y clasificó segundo, en un circuito que no conocía, adaptándose y adquiriendo gran experiencia en cada salida a pista, y mostrando el potencial del auto. En este cierre de campeonato buscará el mejor resultado posible, que hasta el momento lo logró en la décima fecha de la categoría, con el segundo puesto en este mismo escenario.

Santino Persia, que corre con el número 171, llega a esta carrera con expectativas altas, luego de su tercer puesto en La Plata y los buenos resultados parciales en La Pampa, donde logró terminar segundo en los entrenamientos y quinto en clasificación.

Este fin de semana el TC Junior se presenta como categoría principal, ya que en la mayoría de las fechas lo hizo acompañando al Turismo Carretera o Turismo Carretera 2000. Esta vez será acompañada por la Copa Bora y Fórmula 4, además de categorías bonaerenses, teniendo el Junior mayor televisación.

La actividad comienza el sábado con el primer entrenamiento a las 11:00, con 20 minutos, seguido por la segunda tanda desde las 12:43 (10 minutos). A las 14:45 será el turno de la clasificación, con un total de 8 minutos, y la misma definirá la grilla de partida para la serie única, que se largará a partir de las 16.40, teniendo un total de 5 giros. Esa competencia será transmitida por la TV Pública, Deportv y Motor Play. El domingo la actividad culminará con la carrera final desde las 13:25, a 12 vueltas o 20 minutos como máximo, y con transmisión de TV Pública y Motor Play.

