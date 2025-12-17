Alerta en Boca: dos gigantes lo siguen y crece la incógnita por el futuro de Merentiel

El nombre de Miguel Merentiel volvió a sonar con fuerza en el mercado. En las últimas horas, medios mexicanos aseguraron que dos gigantes de la Liga MX, América y Monterrey , tienen en la mira al delantero uruguayo para la temporada 2026. Aunque por ahora no hubo ofertas formales, en Boca siguen de cerca la situación y ya hay señales de alerta.

La Bestia fue una de las piezas más importantes del Xeneize en 2025. Terminó como goleador del equipo con 15 tantos, condición que ya había logrado en 2023, y se consolidó como titular indiscutido pese a algunos altibajos colectivos. Su rendimiento lo volvió a poner en el radar internacional, justo cuando Boca se prepara para un nuevo desafío en la Copa Libertadores.

La postura del club es clara y coherente con la línea que viene sosteniendo la dirigencia: salvo excepciones puntuales, no hay jugadores intransferibles. Merentiel tiene contrato vigente por dos años más y una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares. Si bien la idea inicial es retenerlo, una propuesta cercana a ese monto sería analizada seriamente.

Desde México, el interés existe, aunque tanto América como Monterrey hoy deben resolver el tema del cupo de extranjeros antes de avanzar con una propuesta concreta. En Boca saben que, si eso se destraba, las ofertas podrían aparecer en los próximos días.

En paralelo, el entorno del futbolista dejó trascender que Merentiel busca un salto económico. Su prioridad sería continuar en el Xeneize, pero con una mejora salarial acorde a su rol y rendimiento. Por ahora no hubo reuniones oficiales, aunque no se descarta un encuentro con Juan Román Riquelme para empezar a aclarar el panorama.

Mientras el mercado se mueve, el propio Merentiel se encargó de bajar el ruido. En diálogo con La Nación, fue contundente sobre su presente y su deseo de futuro: “Boca es mi lugar en el mundo”. El uruguayo destacó la conexión con la gente, el bienestar de su familia y dejó en claro que su cabeza está puesta en 2026 con la camiseta azul y oro.

Además, no esquivó la espina de la Libertadores 2023 y ya se mentaliza con el gran objetivo que viene. “Competir por la Copa es una obligación para este club”, afirmó, alineado con la historia y las exigencias de Boca.

Por ahora, no hay ofertas, pero sí interesados. Y en el medio, una certeza y una incógnita: Merentiel quiere quedarse, Boca escucha y México acecha. El futuro de la Bestia, por ahora, sigue abierto.

Fuente: TyC Sports