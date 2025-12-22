lunes 22 de diciembre 2025

Automovilismo

Podio para Persia y cuarto puesto para Mattar en el TC Junior

Este fin de semana se corrió la duodécima y última fecha en La Plata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
603612507_18552750064018728_3270066484796433738_n

Ambos pilotos sanjuaninos integran el equipo SDE San Juan en la categoría TC Junior, y compitieron en el autódromo Roberto Mouras de La Plata en el cierre del calendario, logrando resultados destacados.

Santino Persia, con el Ford Mustang #171, y Bautista Mattar, con el Ford Mustang #86, comenzaron la actividad el sábado con el primer entrenamiento, donde Mattar se ubicó en el segundo puesto y Persia quinto. En la segunda tanda, Santino repitió y Bautista se metió cuarto, pero esa vuelta la había dado con bandera roja, por lo tanto fue anulada. La clasificación, complicada por la lluvia en el trazado platense, lo tuvo a Persia ubicado en el sexto puesto y Mattar décimo, porque la elección de neumáticos para piso seco le impidió estar más adelante. Posteriormente, Santino finalizó cuarto en la serie única y segundo en la carrera final, mientras que Bautista terminó octavo en la serie y cuarto en la competencia decisiva del fin de semana. Santi largó cuarto y pudo superar a dos rivales para llegar al podio, en tanto que Bauti avanzó de la octava a la cuarta posición, mostrando ambos el potencial tanto del auto como del piloto, y adquiriendo gran experiencia los dos en el primer año en la categoría, permitiendo que peleen clasificaciones, carreras y logren podios, como en La Plata por la décima fecha.

Fuera de los resultados personales, es destacable el trabajo del equipo SDE San Juan, comandado por Ariel y Fabricio Persia, que ganó su tercer campeonato consecutivo, con el sanjuanino Juan Cruz Roca (Top Race Junior 2023), el mendocino Lautaro Campione (Top Race Junior 2024), y el bonaerense Julián Tevez (TC Junior 2025).

Temas
