El antecedente con goleada de un San Martín puntero y que desató la 'hecatombe' en el Funebrero

San Martín atraviesa un proceso de cambio. Después de perder la categoría frente a Aldosivi en el Minella, las cosas comenzaron a cambiar y ahora los planes son otros. Es que otra vez la idea se tiene que poner como objetivo y armar un plantel de cero con Ariel Martos a la cabeza. El equipo se recortó un poco por los que se fueron y ahora es otra la historia: hay que armarse y volver a dar pelea. Con el formato de la Primera Nacional ya confirmado, solo quedan analizar algunas cuestiones: refuerzos, costos para los viajes, y demás detalles que será reunión para la CD. Ante todo eso, Tiempo de San Juan dará repaso a cómo le fue al conjunto sanjuanino con Chacarita la última vez que se vieron las caras: un repaso con goleada, con Nazareno Fúnez imparable y un verdinegro agrandado y puntero de su grupo.

Mercado de pases Boca, a la carga por un ex San Martín: quién es

Primera Nacional San Martín, a capa y espada para volver a Primera: ya conoce a sus rivales y el formato que tendrá en el ascenso

San Martín - Chacarita se vieron las caras por última vez el 25 de agosto de 2024, por la fecha 25 de la Zona A de la Primera Nacional. Aquella tarde de domingo, el Santo, que en ese entonces era dirigido por Raúl Antuña, goleó 4-0 al Funebrero. El equipo era protagonista, estaba peleando codo a codo con su homónimo tucumano y ya sabía que estaba puesto para pelear el ascenso.

Esa tarde, los del 'Purruco', fueron superiores. En el área rival, Nazareno Funes aprovechó un rebote y abrió el marcador a los 13 minutos del Primer Tiempo. El segundo tanto no se hizo esperar, ya que cinco minutos después apareció Ezequiel Montagna para poner el 2-0 parcial. San Martín era más que el rival y selló la primera parte con otro tanto, esta vez con Sebastián 'Pulpito' González como autor.

image

El Segundo Tiempo fue más para el elenco sanjuanino que no se quedó solo con eso. Con un San Martín movedizo, que manejó la pelota de principio a fin y que controló los momentos en los que el rival intentó inquietar. El cuarto gol llegó en los pies de Alejandro Molina, el defensor que se transformó en centrodelantero y sentenció una tarde soñada en Concepción.

image

Después de 14 meses, estos equipos se volverán a cruzar y será por la primera fecha de la Primera Nacional 2026. El Verdinegro está obligado a comenzar con el pie derecho y Chacarita intentará sumar para dejar los puntos en su cancha.

Crisis de Chacarita tras la derrota en San Juan:

Al regresar de San Juan, los jugadores del Funebrero se encontraron con una desagradable sorpresa: las ruedas de varios de sus autos habían sido pinchadas, en lo que parece ser un "mensaje" de disconformidad por parte de la barra brava del club.

En ese entonces, el capitán Víctor Figueroa relató la situación con preocupación, evidenciando la presión que el equipo enfrenta no solo en el campo de juego, sino también fuera de él.

El equipo, que hace más de dos meses que no conseguía una victoria, mejoró con el correr de los partidos, pero el cachetazo en San Juan hizo que perdiera el equilibrio y pusiera en jaque al DT.

Así fue la goleada frente a Chacarita: