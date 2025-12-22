lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En un "kiosco"

Descubren armas de fuego en medio de un allanamiento por drogas en el Valle Grande

Por el hecho, el sujeto que tiene una causa en la Justicia Federal fue condenado por Flagrancia, pues no pudo explicar la procedencia de dos pistolas y de las respectivas municiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

En medio de un despliegue policial en busca de drogas en un domicilio del Barrio Valle Grande, las autoridades descubrieron dos armas de fuego y, como consecuencia, el responsable fue acusado y condenado por la justicia exprés sanjuanina. Es que si bien el procedimiento pertenecía a la Policía Federal, al imputado se le abrió un nuevo expediente en Flagrancia y fue castigado.

Lee además
Imagen ilustrativa
Ataque en banda

Cuatro jóvenes subieron a un auto de DiDi en el Parque de Mayo y asaltaron al chofer en Concepción
hoy toco asado de gato: sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron
Pocito

"Hoy tocó asado de gato": sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron

Se trata de Carlos Iván Godoy, quien no pudo explicar la procedencia de dos pistolas y sus respectivas municiones y, como consecuencia, fue penado a dos años de prisión condicional. La sentencia se dictó luego de que la defensa del responsable acordara con el fiscal Fernando Bonomo, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, en el marco de un juicio abreviado.

El hecho se registró el sábado último, en horas de la siesta, cuando personal uniformado irrumpió en la vivienda del barrio de Rawson. Por mandatos judiciales del juez Leopoldo Rago Gallo, los pesquisas tenían la misión de golpear el "kiosco" de drogas que allí funcionaba y se encontraron con la sorpresa de las armas sin los debidos permisos.

Por el hallazgo, efectivos de la Comisaría 35° tomaron intervención y luego dieron lugar a las actuaciones del Ministerio Público. Fue por ello que el dueño de casa fue detenido y llevados a los calabozos de la seccional jurisdiccional, hasta el momento de la resolución de su caso que se desarrolló este lunes por la mañana.

Seguí leyendo

Tenía una causa por abuso y ahora le imputaron supuestos manoseos a una adolescente

Amenazó a su ex pareja y a su ex suegra desde la cárcel y pasará 6 meses en el Penal de Chimbas

Intensa búsqueda de un niño de 12 años y una adolescente desaparecidos en San Juan

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

La casona de Avenida Rawson, otra vez en el centro de la polémica por un nuevo operativo por olores nauseabundos y ruidos molestos

En San Juan, hallaron 39 aves en cautiverio y equinos en estado de abandono y maltratados: hubo cuatro detenidos

Cayó un cargamento de harina de un camión en Avenida Benavídez y afirmaron que varias personas se llevaron bolsas

Con arañazos y piñas contra la Policía, armó un escándalo en el centro sanjuanino y fue condenado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque en banda

Cuatro jóvenes subieron a un auto de DiDi en el Parque de Mayo y asaltaron al chofer en Concepción

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete
Resolución

Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete

El imputado frente a la jueza Carolina Parra.
En Rawson

Tenía una causa por abuso y ahora le imputaron supuestos manoseos a una adolescente

Todo fue muy raro: un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Hoy tocó asado de gato: sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron
Pocito

"Hoy tocó asado de gato": sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron