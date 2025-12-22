Descubren armas de fuego en medio de un allanamiento por drogas en el Valle Grande

En medio de un despliegue policial en busca de drogas en un domicilio del Barrio Valle Grande , las autoridades descubrieron dos armas de fuego y, como consecuencia, el responsable fue acusado y condenado por la justicia exprés sanjuanina. Es que si bien el procedimiento pertenecía a la Policía Federal, al imputado se le abrió un nuevo expediente en Flagrancia y fue castigado.

Se trata de Carlos Iván Godoy , quien no pudo explicar la procedencia de dos pistolas y sus respectivas municiones y, como consecuencia, fue penado a dos años de prisión condicional. La sentencia se dictó luego de que la defensa del responsable acordara con el fiscal Fernando Bonomo , por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, en el marco de un juicio abreviado.

El hecho se registró el sábado último, en horas de la siesta, cuando personal uniformado irrumpió en la vivienda del barrio de Rawson. Por mandatos judiciales del juez Leopoldo Rago Gallo, los pesquisas tenían la misión de golpear el "kiosco" de drogas que allí funcionaba y se encontraron con la sorpresa de las armas sin los debidos permisos.

Por el hallazgo, efectivos de la Comisaría 35° tomaron intervención y luego dieron lugar a las actuaciones del Ministerio Público. Fue por ello que el dueño de casa fue detenido y llevados a los calabozos de la seccional jurisdiccional, hasta el momento de la resolución de su caso que se desarrolló este lunes por la mañana.