lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo pregunta

¿Cuál fue el mejor regalo que te dieron de chico? Así respondieron los sanjuaninos

Con la llegada de la Navidad, Tiempo de San Juan salió a las calles para preguntarles a los sanjuaninos cuál fue el mejor regalo que recibieron durante su infancia. Las respuestas reflejaron recuerdos, tradiciones familiares y experiencias personales que marcaron distintas generaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-22 at 7.26.28 PM

Con la Navidad cada vez más cerca, desde Tiempo de San Juan salimos a recorrer las calles para preguntarles a los sanjuaninos cuál fue el mejor regalo que recibieron durante su infancia. Las respuestas dejaron en evidencia que, más allá de los objetos, lo que permanece con el paso del tiempo son los recuerdos y los vínculos.

Lee además
armando sanguchitos, con asadito y abriendo regalos: asi pasaria lionel messi la navidad en argentina, segun la ia
En fotos

Armando sanguchitos, con asadito y abriendo regalos: así pasaría Lionel Messi la Navidad en Argentina, según la IA
segun tu signo, ¿que deberias comer para navidad?
Astrología

Según tu signo, ¿qué deberías comer para Navidad?

Un vecino recordó que el regalo más significativo fue una pelota de fútbol de cuero que pudo compartir con su hermano, ya que hasta ese momento no tenían una. El obsequio quedó asociado a los juegos y a la unión familiar.

Otra mujer señaló que su mejor regalo fue una muñeca que su mamá le compró en el almacén del barrio, un objeto que deseaba desde hacía tiempo y que observaba cada vez que acompañaba a su madre a hacer las compras.

También hubo testimonios vinculados a las tradiciones. Una señora contó que en su familia no era habitual festejar la Navidad, aunque con los años decidió inculcar esa costumbre a sus hijos y darle un valor especial.

Por último, un hombre expresó que el mejor regalo de su vida fue el nacimiento de su hijo, ocurrido un 24 de diciembre, una fecha que transformó para siempre el significado de la Navidad.

Video

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " ¿Cuál fue el mejor regalo de tu infancia? Con la Navidad a la vuelta de la esquina, salimos a las calles de San Juan para conocer qué recuerdos siguen vivos en la memoria de los sanjuaninos. Pelotas compartidas, muñecas soñadas, tradiciones que se construyen y hasta un nacimiento en Nochebuena: historias que muestran que los mejores regalos no siempre vienen envueltos. Por @agostinamsj La nota completa en @tiempodesanjuan #tiempopregunta #sanjuan #tiempodesanjuan #navidad #regalos"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Irá a Penal de Chimbas por abusar de una menor en la celebración de Navidad del año pasado

Cómo funcionarán el comercio, los colectivos y las estaciones de servicio en San Juan durante Navidad

¡Son el Grinch! Los tres signos que odian festejar la Navidad

Paso a paso: la receta ideal de galletas de jengibre para preparar en familia en la previa de Navidad

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Navidad en San Juan: cómo armar una mesa fresca y económica con productos de la tierra

Villancicos en el Centro Cívico para esperar la Navidad

Estrenar en Navidad: ¿celebración o mandato?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque en banda

Cuatro jóvenes subieron a un auto de DiDi en el Parque de Mayo y asaltaron al chofer en Concepción

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete
Resolución

Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete

El imputado frente a la jueza Carolina Parra.
En Rawson

Tenía una causa por abuso y ahora le imputaron supuestos manoseos a una adolescente

Todo fue muy raro: un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Hoy tocó asado de gato: sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron
Pocito

"Hoy tocó asado de gato": sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron