¿Cuál fue el mejor regalo que te dieron de chico? Así respondieron los sanjuaninos

Con la Navidad cada vez más cerca, desde Tiempo de San Juan salimos a recorrer las calles para preguntarles a los sanjuaninos cuál fue el mejor regalo que recibieron durante su infancia. Las respuestas dejaron en evidencia que, más allá de los objetos, lo que permanece con el paso del tiempo son los recuerdos y los vínculos.

Un vecino recordó que el regalo más significativo fue una pelota de fútbol de cuero que pudo compartir con su hermano, ya que hasta ese momento no tenían una. El obsequio quedó asociado a los juegos y a la unión familiar.

Otra mujer señaló que su mejor regalo fue una muñeca que su mamá le compró en el almacén del barrio, un objeto que deseaba desde hacía tiempo y que observaba cada vez que acompañaba a su madre a hacer las compras.

También hubo testimonios vinculados a las tradiciones. Una señora contó que en su familia no era habitual festejar la Navidad, aunque con los años decidió inculcar esa costumbre a sus hijos y darle un valor especial.

Por último, un hombre expresó que el mejor regalo de su vida fue el nacimiento de su hijo, ocurrido un 24 de diciembre, una fecha que transformó para siempre el significado de la Navidad.

