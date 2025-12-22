lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Resolución

Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete

Franco Buffagni presidirá el Concejo en los dos años que restan de gestión; mientras que el vicepresidente será Pedro Gómez. En la misma sesión, Romina Rosas metió el Presupuesto 2026, que será analizado por comisiones.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-12-22 at 5.04.36 PM

Después de muchas peripecias, el Concejo Deliberante de Caucete eligió nuevas autoridades este lunes en la continuidad de la sesión del pasado jueves, que fue interrumpida. La oposición departamental consiguió torcer la muñeca del oficialismo y poner a sus representantes como autoridades. De este modo, Franco Buffagni se convirtió en el presidente, en reemplazo de José Luis Giménez; y Pedro Gómez fue elegido como vicepresidente.

Lee además
En Caucete, una pasajera resultó herida luego de que tiraran piedras contra el colectivo de la Red Tulum en el que circulaba.
Problema sin fin

Una pasajera herida, tras el ataque con piedras a un colectivo de la Red Tulum
volvio a sesionar el concejo de caucete tras el escandalo de las suspensiones, pero la paz no duro demasiado
Novela sin fin

Volvió a sesionar el Concejo de Caucete tras el escándalo de las suspensiones, pero la paz no duró demasiado

La mayoría de la oposición se reflejó este lunes después de la votación de este lunes. Por cuatro votos contra tres, Buffangni y Gómez se convirtieron en las nuevas autoridades del Concejo. Esto pudo ser posible gracias a que ambos ediles forman parte del Partido Justicialista, debido a que la Carta Orgánica del municipio establece que el presidente y el vicepresidente deben ser del mismo partido político que el intendente, en este caso, Romina Rosas.

Pese a ser del mismo partido, Buffagni y Gómez se comportan como oposición y actúan en consonancia con los concejales de Cambia San Juan, Emanuel Castro y Ramiro Fernández. Es que los dos ingresaron al Concejo de la mano de la excandidata a intendenta Sonia Carina Recabarren y, tras algunas semanas, dejaron de mantener una buena relación con Rosas y los ediles que ingresaron con ella (Giménez, Luis Roca y Marina Poblete).

Por otra parte, el vicepresidente segundo será Castro y el secretario legislativo, Fernández. Ahora todo el Concejo Deliberante de Caucete estará dirigido por la oposición a Rosas.

Del otro lado de la vereda quedaron Giménez, Roca y Poblete, quienes abrieron el bloque Vamos Caucete para diferenciarse de Buffagni y Gómez. Los cinco concejales formaban parte del mismo bloque, pero no actuaban en consonancia entre sí.

Semanas atrás, Fernández y Castro fueron suspendidos por el Concejo por una denuncia por extorsión, realizada por una empleada del Concejo. La oposición argumentaba que esta suspensión había sido planificada por el oficialismo justamente para tener mayoría y poder reelegir autoridades. Sin embargo, un par de semanas más tarde, la Justicia resolvió que ambos ediles debían ser reincorporados a sus funciones.

El presupuesto, un proyecto clave que ingresó este lunes

El Ejecutivo municipal puso sobre la mesa el proyecto de Presupuesto 2026, que prevé un manejo de fondos por $19.354 millones y llega al Concejo con una premisa clara: equilibrio fiscal, sin déficit ni superávit. La mayor parte de los recursos que sostendrán el funcionamiento del municipio provendrán de transferencias provinciales, mientras que los ingresos propios rondarán los $2.600 millones. El esquema se completa con aportes nacionales, remanentes de ejercicios anteriores y otras fuentes menores, según detalla la ordenanza.

Del lado del gasto, el peso fuerte vuelve a estar en el funcionamiento del Estado municipal. Más de la mitad del presupuesto se destinará al pago de sueldos y a bienes y servicios necesarios para el día a día del Ejecutivo. A eso se suman partidas para el Concejo Deliberante y el Juzgado de Faltas. En paralelo, el proyecto contempla casi $4.000 millones para obras públicas y compra de bienes de capital, uno de los puntos que el oficialismo buscará destacar en el debate.

Además, el texto fija la planta de personal y habilita al Ejecutivo a realizar ajustes en las partidas, especialmente si hay aumentos salariales definidos por la Provincia o la Nación.

Cabe recordar que Rosas gobierna con montos actualizados del 2024, ya que el año pasado no le aprobaron el Presupuesto 2025.

Temas
Seguí leyendo

Un exintendente chocó contra un árbol en Angaco

Caucete: secuestran gran cantidad de aves en cautiverio y recuperan un auto robado, tres detenidos

Cayeron los "robabicicletas" de Caucete y la Policía logró recuperar 5 rodados

Video: conmoción en Caucete por una pelea a la salida de un boliche

Lugares abandonados: el gigante de hierro que marcó la historia de Caucete

Por tercer año consecutivo, el presidente Javier Milei irá a Davos

Controladores Aéreos: Trabajo bloqueó el paro con la conciliación obligatoria

Argentina con récord histórico de suicidios, y por encima de la media mundial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En Valle Fértil la comunidad viene expresando preocupación por los rompetormentas. 
Investigación

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

Así quedó el portón.
Chile

Vacaciones de terror para una familia sanjuanina: le robaron una camioneta en La Serena y más de $5.000.000 en efectivo

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque en banda

Cuatro jóvenes subieron a un auto de DiDi en el Parque de Mayo y asaltaron al chofer en Concepción

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete
Resolución

Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete

El imputado frente a la jueza Carolina Parra.
En Rawson

Tenía una causa por abuso y ahora le imputaron supuestos manoseos a una adolescente

Todo fue muy raro: un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas
Impactante

"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas

Hoy tocó asado de gato: sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron
Pocito

"Hoy tocó asado de gato": sanjuaninos mataron a un gatito en picadas clandestinas y se burlaron