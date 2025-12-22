Por una movida política, la oposición departamental se quedó con el Concejo de Caucete

Después de muchas peripecias, el Concejo Deliberante de Caucete eligió nuevas autoridades este lunes en la continuidad de la sesión del pasado jueves, que fue interrumpida. La oposición departamental consiguió torcer la muñeca del oficialismo y poner a sus representantes como autoridades. De este modo, Franco Buffagni se convirtió en el presidente, en reemplazo de José Luis Giménez; y Pedro Gómez fue elegido como vicepresidente.

La mayoría de la oposición se reflejó este lunes después de la votación de este lunes. Por cuatro votos contra tres, Buffangni y Gómez se convirtieron en las nuevas autoridades del Concejo. Esto pudo ser posible gracias a que ambos ediles forman parte del Partido Justicialista, debido a que la Carta Orgánica del municipio establece que el presidente y el vicepresidente deben ser del mismo partido político que el intendente, en este caso, Romina Rosas.

Pese a ser del mismo partido, Buffagni y Gómez se comportan como oposición y actúan en consonancia con los concejales de Cambia San Juan, Emanuel Castro y Ramiro Fernández. Es que los dos ingresaron al Concejo de la mano de la excandidata a intendenta Sonia Carina Recabarren y, tras algunas semanas, dejaron de mantener una buena relación con Rosas y los ediles que ingresaron con ella (Giménez, Luis Roca y Marina Poblete).

Por otra parte, el vicepresidente segundo será Castro y el secretario legislativo, Fernández. Ahora todo el Concejo Deliberante de Caucete estará dirigido por la oposición a Rosas.

Del otro lado de la vereda quedaron Giménez, Roca y Poblete, quienes abrieron el bloque Vamos Caucete para diferenciarse de Buffagni y Gómez. Los cinco concejales formaban parte del mismo bloque, pero no actuaban en consonancia entre sí.

Semanas atrás, Fernández y Castro fueron suspendidos por el Concejo por una denuncia por extorsión, realizada por una empleada del Concejo. La oposición argumentaba que esta suspensión había sido planificada por el oficialismo justamente para tener mayoría y poder reelegir autoridades. Sin embargo, un par de semanas más tarde, la Justicia resolvió que ambos ediles debían ser reincorporados a sus funciones.

El presupuesto, un proyecto clave que ingresó este lunes

El Ejecutivo municipal puso sobre la mesa el proyecto de Presupuesto 2026, que prevé un manejo de fondos por $19.354 millones y llega al Concejo con una premisa clara: equilibrio fiscal, sin déficit ni superávit. La mayor parte de los recursos que sostendrán el funcionamiento del municipio provendrán de transferencias provinciales, mientras que los ingresos propios rondarán los $2.600 millones. El esquema se completa con aportes nacionales, remanentes de ejercicios anteriores y otras fuentes menores, según detalla la ordenanza.

Del lado del gasto, el peso fuerte vuelve a estar en el funcionamiento del Estado municipal. Más de la mitad del presupuesto se destinará al pago de sueldos y a bienes y servicios necesarios para el día a día del Ejecutivo. A eso se suman partidas para el Concejo Deliberante y el Juzgado de Faltas. En paralelo, el proyecto contempla casi $4.000 millones para obras públicas y compra de bienes de capital, uno de los puntos que el oficialismo buscará destacar en el debate.

Además, el texto fija la planta de personal y habilita al Ejecutivo a realizar ajustes en las partidas, especialmente si hay aumentos salariales definidos por la Provincia o la Nación.

Cabe recordar que Rosas gobierna con montos actualizados del 2024, ya que el año pasado no le aprobaron el Presupuesto 2025.