Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte

Una batalla judicial por un campo de 37 mil hectáreas en Caucete llegó a la Corte de Justicia, que deberá decidir quiénes son sus verdaderos dueños. Una familia está enfrentada por la venta del predio que adquirió una empresa constructora por un precio irrisorio, según uno de los demandantes, que informó serían unos 160 mil dólares. El Estado provincial, también se constituyó como parte en el proceso judicial porque tiene interés hídrico en la zona.

Las 37 mil hectáreas en disputa están ubicadas sobre la Ruta 141, a la altura del kilómetro 90, a unos 15 kilómetros del límite interprovincial con La Rioja. Hoy estarían ocupadas por la empresa Dumandzic, que las compró en el año 2016 a una de las herederas, pero lo hizo sin la autorización de los otros sucesores y el caso llegó a la Corte de Justicia de San Juan. De hecho, la entrada al campo está a mano derecha yendo de San Juan a Chepes, señalizado con un cartel que dice "El Gigantillo" y la entrada antes de la tranquera, está pavimentada, igual que la ruta. Adentro, se pueden ver varias construcciones, camiones y cría de animales.

Una familia está enfrentada por la venta del predio que adquirió una empresa constructora por un precio irrisorio, según uno de los demandantes, que informó serían unos 160 mil dólares. Una familia está enfrentada por la venta del predio que adquirió una empresa constructora por un precio irrisorio, según uno de los demandantes, que informó serían unos 160 mil dólares.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 14.50.20 (2)

Alejandro Turcumán es uno de los primos que hoy representa a quienes no autorizaron esa venta y habló con Tiempo de San Juan. “Quiero que el caso se visibilice”, dijo, y agregó que teme que “otros intereses puedan afectar la decisión imparcial de la Justicia”. La disputa ya lleva 9 años y está a punto de definirse.

Las 37 mil hectáreas en disputa están ubicadas sobre la Ruta 141, a la altura del kilómetro 90, a unos 15 kilómetros del límite interprovincial con La Rioja. Hoy estarían ocupadas por la empresa Dumandzic, que las compró en el año 2016. Las 37 mil hectáreas en disputa están ubicadas sobre la Ruta 141, a la altura del kilómetro 90, a unos 15 kilómetros del límite interprovincial con La Rioja. Hoy estarían ocupadas por la empresa Dumandzic, que las compró en el año 2016.

Según Turcumán, ese terreno se compró en tres operaciones distintas. Lo hizo su abuelo, Ramón Turcumán, en los años '40 cuando los títulos de propiedad no existían y, en su lugar, lo que se entregaba eran Derechos y Acciones. El hombre es uno de los herederos y aclaró que, contrario a las versiones periodísticas que circularon en su momento, no se trata de tierras fiscales porque siempre fueron propiedad de privados. Sin embargo, el heredero afirma que la Provincia tiene un interés especial en esa porción de tierra.

“La Provincia se presenta como principal interesada porque entiende que esa zona puede ser de orden público, porque dentro de estos campos hay cauces fluviales, agua emergente y todo lo que tiene que ver con el uso del agua es necesariamente controlado por la provincia”, explicó Turcumán.

Además, el heredero agregó que las hectáreas, muy próximas al límite con La Rioja, "están en una zona de salares y siempre se presume que donde hay salares podría haber presencia de litio".

Cuándo comenzó el litigio

El padre de Silvia Turcumán, la parte en el juicio que reclama ser la poseedora de las 37 mil hectáreas, murió en el año 2007, según relató su primo Alejandro. Sin embargo, no fue sino hasta el 2016 cuando la mujer le vendió esa porción de tierra a Dumandzic. “Como no había título lo que mis primas venden es una posesión del lugar y presentan luego, en el Noveno Juzgado en lo Civil, el juicio por usucapión”, detalló Alejandro Turcumán.

Más conocido como “posesión veinteañal”, lo que se intenta demostrar en este tipo de procesos judiciales es que la persona que lo presenta estuvo habitando un terreno, durante 20 años, de forma pública, pacífica y continua. Para demostrarlo se deben presentar ciertas pruebas, como por ejemplo recibos que acrediten que se pagaron impuestos, de que se realizaron mejoras, planos y testimonios, entre otras cosas, para así poder obtener el título de propiedad.

Este juicio por usucapión iniciado en 2016 tuvo su primer fallo en el 2023 cuando el juez Pablo Oritja se expresó a favor de Silvia Turcumán, dio acreditada la posesión veinteañal y así también acreditó a Dumandzic como legítimo comprador y propietario de las 37 mil hectáreas. Fue entonces cuando Alejandro Turcumán y la Provincia de San Juan, a través de la Fiscalía de Estado también decidieron apelar. Así lo hicieron, ante la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil. Allí un tribunal compuesto por los jueces Ernesto Escobar, Elena De la Torre Yanzón y Juan Carlos Noguera Ramos, revirtió la decisión de Oritja (en un fallo dividido) y le dio la razón a la parte demandante. La posesión no estaba probada debidamente para la Cámara. Por ende, ni Silvia Turcumán, ni Dumandzic serían aún propietarios definitivos de las hectáreas en conflicto.

Entre los motivos por los que el tribunal de la Sala Segunda dio marcha atrás con la el fallo de Oritja, está justamente un error en la presentación de los planos de mesura donde “no se identificaron los caudales pluviales como exige el Código Procesal, el Código de Aguas y la Constitución Provincial”, detalló Turcumán. Y es justamente este último punto el que explica el interés de la Provincia por esa porción de tierra que sería de interés hídrico para San Juan.

Captura de pantalla 2025-12-22 213328

La decisión de La Corte de Justicia de San Juan

Silvia Turcumán, tal como se esperaba, apeló la sentencia de la Sala Segunda y ahora el reclamo por las 37 mil hectáreas llegó a la Corte de Justicia de San Juan, que deberá decidir quién es el verdadero propietario del terreno que supo comprar hace más de 80 años Ramón Turcumán.

Qué hay actualmente en el terreno en conflicto

WhatsApp Image 2025-12-22 at 14.50.20

Tiempo de San Juan fue hasta la ubicación indicada en los planos de mesura para constatar qué hay actualmente en las hectáreas en conflicto que, si bien no están explotadas en su totalidad, muestran una porción de terreno que está siendo ocupada, sin certezas respecto de quién aunque atribuidas por la parte demandante a Dumandzic.

La zona está debidamente cercada con alambrado, tiene una tranquera en su entrada con un cartel con el nombre “El Gigantillo”. Adentro del predio se pueden ver corrales con animales, plantaciones y algunas construcciones precarias. De hecho, un casero cuida el terreno desde hace unos cinco años.

Entre los detalles que llaman la atención está el ingreso pavimentado a la finca y tractores y camiones en su interior.

WhatsApp Image 2025-12-22 at 14.50.21 (1)

Mirá el video del drone de Tiempo desde las alturas: