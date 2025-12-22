Una Nochebuena solidaria en el corazón de la Capital: invitan a celebrar la Navidad con quienes más lo necesitan
Este martes 24 de diciembre, la Plaza Hipólito Yrigoyen será sede de “Ninguna Familia sin Navidad”, una gran cena comunitaria con shows, actividades y espacios solidarios destinada a personas y familias en situación de calle.
Con el objetivo de que nadie pase la Nochebuena en soledad, este 24 de diciembre, de 19 a 22, se realizará en la Plaza Hipólito Yrigoyen, ubicada en la intersección de 9 de Julio y General Acha, una nueva edición de “Ninguna Familia sin Navidad”, una iniciativa solidaria impulsada por Argentina Humana en la provincia.
La propuesta invita a compartir una cena navideña comunitaria junto a personas y familias en situación de calle, en un espacio pensado para el encuentro, la dignidad y la esperanza. Además de la comida, el evento contará con shows artísticos, actividades socio-comunitarias, espacios para niñeces, peluquería solidaria, stands de donaciones y distintas sorpresas, en una jornada cargada de espíritu navideño.
Desde la organización remarcaron la importancia del acompañamiento de la comunidad para poder llevar adelante esta celebración y convocaron a sanjuaninos y sanjuaninas a sumarse como voluntarios, realizar donaciones o colaborar con la difusión de la iniciativa.
Voluntariado y cómo participar
Quienes deseen colaborar el día del evento podrán hacerlo en distintos turnos:
Primer turno: de 16 a 19
Segundo turno: de 19 a 23
Turno completo: de 16 a 23
La inscripción se realiza a través del formulario online:
“Ninguna Familia sin Navidad” es una propuesta que se replica cada año en distintos puntos del país y busca garantizar que, al menos por una noche, todas las personas puedan celebrar la Navidad con un plato de comida, contención y un mensaje de esperanza. En San Juan, la cita será nuevamente en la plaza, con el compromiso solidario de toda la comunidad.