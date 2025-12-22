lunes 22 de diciembre 2025

Solidaridad

Una Nochebuena solidaria en el corazón de la Capital: invitan a celebrar la Navidad con quienes más lo necesitan

Este martes 24 de diciembre, la Plaza Hipólito Yrigoyen será sede de “Ninguna Familia sin Navidad”, una gran cena comunitaria con shows, actividades y espacios solidarios destinada a personas y familias en situación de calle.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con el objetivo de que nadie pase la Nochebuena en soledad, este 24 de diciembre, de 19 a 22, se realizará en la Plaza Hipólito Yrigoyen, ubicada en la intersección de 9 de Julio y General Acha, una nueva edición de “Ninguna Familia sin Navidad”, una iniciativa solidaria impulsada por Argentina Humana en la provincia.

La propuesta invita a compartir una cena navideña comunitaria junto a personas y familias en situación de calle, en un espacio pensado para el encuentro, la dignidad y la esperanza. Además de la comida, el evento contará con shows artísticos, actividades socio-comunitarias, espacios para niñeces, peluquería solidaria, stands de donaciones y distintas sorpresas, en una jornada cargada de espíritu navideño.

Desde la organización remarcaron la importancia del acompañamiento de la comunidad para poder llevar adelante esta celebración y convocaron a sanjuaninos y sanjuaninas a sumarse como voluntarios, realizar donaciones o colaborar con la difusión de la iniciativa.

Voluntariado y cómo participar

Quienes deseen colaborar el día del evento podrán hacerlo en distintos turnos:

  • Primer turno: de 16 a 19

  • Segundo turno: de 19 a 23

  • Turno completo: de 16 a 23

La inscripción se realiza a través del formulario online:

https://forms.gle/JXYw9Vs9KjHqKfgj8

Para consultas, se puede contactar a Melina al 2646 61-6402.

Donaciones y puntos de recepción

Se reciben comidas preparadas o congeladas, mercadería, bebidas sin alcohol, pan dulce, turrones, juguetes y calzado.

Los puntos habilitados son:

Capital

  • Pueyrredón 784 Norte (esq. Guatemala), de 15 a 21

  • B. Mitre 926 Este (Rectorado UNSJ), de 8 a 13:30

Rawson

  • Hipólito Yrigoyen y José María Paz, B° Franklin, de 14 a 21

  • 12 de Octubre 92 Oeste (Villa María), de 8 a 13

  • 12 de Octubre e Independencia (Villa Libertador), de 13 a 21

Rivadavia

  • Ituzaingó 692 Oeste, de 14 a 21

Además, el 24 de diciembre también se podrán acercar donaciones directamente a los stands que estarán dispuestos durante el evento.

Aporte económico y difusión

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante transferencia al alias navidadsanjuan, enviando el comprobante al 2646 61-6402.

Asimismo, la organización invita a sumarse a la difusión de la iniciativa a través del canal de WhatsApp, donde se comparte material gráfico y audiovisual:

https://whatsapp.com/channel/0029VavYAYwI7BeAgCDSAs2c

“Ninguna Familia sin Navidad” es una propuesta que se replica cada año en distintos puntos del país y busca garantizar que, al menos por una noche, todas las personas puedan celebrar la Navidad con un plato de comida, contención y un mensaje de esperanza. En San Juan, la cita será nuevamente en la plaza, con el compromiso solidario de toda la comunidad.

