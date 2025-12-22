Una Nochebuena solidaria en el corazón de la Capital: invitan a celebrar la Navidad con quienes más lo necesitan

Con el objetivo de que nadie pase la Nochebuena en soledad, este 24 de diciembre, de 19 a 22 , se realizará en la Plaza Hipólito Yrigoyen , ubicada en la intersección de 9 de Julio y General Acha , una nueva edición de “Ninguna Familia sin Navidad” , una iniciativa solidaria impulsada por Argentina Humana en la provincia.

La propuesta invita a compartir una cena navideña comunitaria junto a personas y familias en situación de calle, en un espacio pensado para el encuentro, la dignidad y la esperanza. Además de la comida, el evento contará con shows artísticos, actividades socio-comunitarias, espacios para niñeces, peluquería solidaria, stands de donaciones y distintas sorpresas , en una jornada cargada de espíritu navideño.

Desde la organización remarcaron la importancia del acompañamiento de la comunidad para poder llevar adelante esta celebración y convocaron a sanjuaninos y sanjuaninas a sumarse como voluntarios, realizar donaciones o colaborar con la difusión de la iniciativa.

Voluntariado y cómo participar

Quienes deseen colaborar el día del evento podrán hacerlo en distintos turnos:

Primer turno: de 16 a 19

Segundo turno: de 19 a 23

Turno completo: de 16 a 23

La inscripción se realiza a través del formulario online:

https://forms.gle/JXYw9Vs9KjHqKfgj8

Para consultas, se puede contactar a Melina al 2646 61-6402.

Donaciones y puntos de recepción

Se reciben comidas preparadas o congeladas, mercadería, bebidas sin alcohol, pan dulce, turrones, juguetes y calzado.

Los puntos habilitados son:

Capital

Pueyrredón 784 Norte (esq. Guatemala), de 15 a 21

B. Mitre 926 Este (Rectorado UNSJ), de 8 a 13:30

Rawson

Hipólito Yrigoyen y José María Paz, B° Franklin, de 14 a 21

12 de Octubre 92 Oeste (Villa María), de 8 a 13

12 de Octubre e Independencia (Villa Libertador), de 13 a 21

Rivadavia

Ituzaingó 692 Oeste, de 14 a 21

Además, el 24 de diciembre también se podrán acercar donaciones directamente a los stands que estarán dispuestos durante el evento.

Aporte económico y difusión

Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante transferencia al alias navidadsanjuan, enviando el comprobante al 2646 61-6402.

Asimismo, la organización invita a sumarse a la difusión de la iniciativa a través del canal de WhatsApp, donde se comparte material gráfico y audiovisual:

https://whatsapp.com/channel/0029VavYAYwI7BeAgCDSAs2c

“Ninguna Familia sin Navidad” es una propuesta que se replica cada año en distintos puntos del país y busca garantizar que, al menos por una noche, todas las personas puedan celebrar la Navidad con un plato de comida, contención y un mensaje de esperanza. En San Juan, la cita será nuevamente en la plaza, con el compromiso solidario de toda la comunidad.