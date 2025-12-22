lunes 22 de diciembre 2025

Clima en alerta

Nochebuena pasada por agua: advierten tormentas fuertes en el Este sanjuanino

El Servicio Meteorológico Nacional activó una alerta amarilla para la víspera de Navidad y no descarta granizo, ráfagas intensas y lluvias abundantes en cortos períodos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La llegada de la Navidad podría estar acompañada por un escenario climático inestable en San Juan. En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional encendió una alerta amarilla por tormentas que alcanzará a la provincia durante la noche del martes 24 de diciembre, con especial impacto en los departamentos del este.

Según el informe oficial, durante Nochebuena se espera la formación de tormentas de distinta intensidad, algunas de ellas con características fuertes. El fenómeno podría incluir lluvias intensas en poco tiempo, actividad eléctrica marcada, ráfagas de viento que rondarían los 70 km/h y la posible caída de granizo, un factor que genera preocupación en la zona.

Desde el organismo nacional detallaron que los acumulados de agua podrían ubicarse entre los 15 y 35 milímetros, aunque no se descarta que, de manera puntual, esos valores sean superados.

En cuanto a las temperaturas, para el miércoles se prevé una jornada calurosa, con 22° de mínima y 33° de máxima, en un contexto de inestabilidad que podría extenderse durante las últimas horas del día.

Distinto será el panorama para el martes, cuando no rige ninguna advertencia meteorológica. Ese día se anticipa cielo parcialmente nublado, una mínima de 19° y una máxima cercana a los 34°, condiciones que permitirían un respiro antes del cambio de tiempo.

Ante este pronóstico, las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones, especialmente quienes tengan previsto celebrar Nochebuena al aire libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan

