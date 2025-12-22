lunes 22 de diciembre 2025

¡Feliz Navidad!

Un sanjuanino ganó más de $70.000.000 en el Quini 6

El afortunado ganó el premio tras acertar 5 números de la modalidad Siempre Sale del juego de azar. Mirá los números ganadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino ganó más de $70 millones en el Quini 6, al acertar 5 números de la modalidad Siempre Sale.

Un sanjuanino ganó más de $70 millones en el Quini 6, al acertar 5 números de la modalidad Siempre Sale.

La suerte volvió a sonreír en San Juan. Un apostador de la provincia se convirtió en millonario tras el último sorteo del Quini 6 y se llevó un premio que supera los 70 millones de pesos gracias a una jugada acertada en la modalidad Siempre Sale.

El golpe de fortuna se dio en el sorteo número 3332 del Quini 6, realizado el 21 de diciembre de 2025, cuando un sanjuanino logró acertar cinco números de la modalidad Siempre Sale y se quedó con un premio de $70.588.235.

Los números ganadores fueron 06, 17, 19, 29 y 41. El ticket fue vendido en la Agencia N° 204, ubicada en el departamento Rivadavia, que celebró la noticia junto a los habituales apostadores del lugar.

image

Según se informó, el ganador tiene tiempo hasta el 5 de enero de 2026 para presentarse con el ticket original y cobrar su premio en la Caja de Acción Social.

Dejá tu comentario

