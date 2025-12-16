El sanjuanino Manu Armoa denunció un hecho de racismo y la Federación Argentina pidió sanciones

El sanjuanino Manuel Armoa , actual jugador del Guarulhos, fue víctima de un grave episodio de racismo durante un partido de la Superliga de Brasil y la situación generó un fuerte repudio desde el vóley argentino. Tras la denuncia del jugador, la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) emitió un contundente comunicado en el que reclamó que el responsable sea sancionado.

Sarmiento Seguirá preso el sanjuanino que con una llave de tubos le destrozó la cabeza a su tío tras descubrir un romance con su pareja

En las redes "Qué les molesta ir con las ventanas cerradas": el reclamo viral de un colectivero sanjuanino, en medio de la ola de calor

El hecho ocurrió en el duelo entre Guarulhos frente a Sesi Bauru, cuando desde la tribuna un hincha insultó al jugador argentino con expresiones racistas, entre ellas el término "macaco". La agresión fue denunciada como injuria racial y ya se encuentra en proceso de investigación.

A través de un comunicado oficial, la FeVA expresó su total solidaridad con Armoa y respaldó las acciones que están llevando adelante tanto el club Guarulhos como la Confederación Brasileña de Vóleibol (CBV) para esclarecer lo sucedido. “Acompañamos a nuestro jugador y reafirmamos el compromiso contra el racismo, la discriminación o cualquier forma de violencia dentro y fuera de la cancha”, señalaron.

Desde la entidad que rige el vóley argentino también remarcaron la importancia de defender los valores del deporte, el respeto y la dignidad de los jugadores, y exigieron que el autor del insulto sea identificado y reciba una sanción acorde a la gravedad del hecho.