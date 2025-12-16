Seguirá preso el sanjuanino que con una llave de tubos le destrozó la cabeza a su tío tras descubrir un romance con su pareja

Juan Antonio Verón, el joven acusado de dejar al borde de la muerte a su tío Wilfredo Verón tras propinarle una golpiza con una llave de tubos, seguirá en la cárcel. La defensora oficial Cecilia Mut presentó el recurso de impugnación de medidas cautelares y este martes tuvo la audiencia. Dio a conocer los motivos por el cual ella cree que debe quedar libre su cliente y finalmente, el juez de Impugnación Renato Roca rechazó la solicitud y confirmó la prisión preventiva para Juan Antonio Verón.

El juez ratificó la preventiva, pero por 5 meses. El juez de Garantías la había otorgado por 6 meses

Este violento enfrentamiento familiar ocurrió el 14 de noviembre en Cochagual, Sarmiento. Tuvo mucha repercusión en la sociedad por el contexto en el que ocurrió, ya que Juan Antonio golpeó de manera brutal a su tío, Wilfredo, porque estaba teniendo una relación sentimental con su pareja.

Las heridas que sufrió la víctima en la cabeza fueron gravísimas y quedó en evidencia cuando los miembros de UFI CAVIG mostraron los estudios que le realizaron a la víctima, donde se ve claramente las lesiones en su cráneo (con fracturas y hundimiento).

Cabe destacar que Juan Antonio Verón está siendo investigado por el presunto delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo.

Wilfredo Verón fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson tras la agresión, su estado fue calificado como muy delicado desde el primer momento debido a los traumatismos craneoencefálicos sufridos. Ha pasado ya un mes del hecho y el herido sigue en delicado estado de salud.