martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sarmiento

Seguirá preso el sanjuanino que con una llave de tubos le destrozó la cabeza a su tío tras descubrir un romance con su pareja

La defensora oficial Cecilia Mut buscó que su cliente Juan Antonio Verón quede libre, pero un juez superior rechazó el recurso presentado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Juan Antonio Verón, el joven acusado de dejar al borde de la muerte a su tío Wilfredo Verón tras propinarle una golpiza con una llave de tubos, seguirá en la cárcel. La defensora oficial Cecilia Mut presentó el recurso de impugnación de medidas cautelares y este martes tuvo la audiencia. Dio a conocer los motivos por el cual ella cree que debe quedar libre su cliente y finalmente, el juez de Impugnación Renato Roca rechazó la solicitud y confirmó la prisión preventiva para Juan Antonio Verón.

Lee además
decime quien te puede envidiar: el viral de un sanjuanino que recuerda un mitico audio
En las redes

"Decime quién te puede envidiar": el viral de un sanjuanino que recuerda un mítico audio
sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detras del autito de coleccion que llego a las manos de franco colapinto
Un genio

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto

El juez ratificó la preventiva, pero por 5 meses. El juez de Garantías la había otorgado por 6 meses

WhatsApp Image 2025-12-16 at 10.25.29

Este violento enfrentamiento familiar ocurrió el 14 de noviembre en Cochagual, Sarmiento. Tuvo mucha repercusión en la sociedad por el contexto en el que ocurrió, ya que Juan Antonio golpeó de manera brutal a su tío, Wilfredo, porque estaba teniendo una relación sentimental con su pareja.

Las heridas que sufrió la víctima en la cabeza fueron gravísimas y quedó en evidencia cuando los miembros de UFI CAVIG mostraron los estudios que le realizaron a la víctima, donde se ve claramente las lesiones en su cráneo (con fracturas y hundimiento).

WhatsApp Image 2025-12-16 at 10.25.31

Cabe destacar que Juan Antonio Verón está siendo investigado por el presunto delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo.

Wilfredo Verón fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson tras la agresión, su estado fue calificado como muy delicado desde el primer momento debido a los traumatismos craneoencefálicos sufridos. Ha pasado ya un mes del hecho y el herido sigue en delicado estado de salud.

Temas
Seguí leyendo

El guiño bien sanjuanino de Abel Pintos sobre su visita a la Fiesta de Santa Lucía

Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra

Radicaron una denuncia por presunta mala praxis tras la muerte de un sanjuanino de 64 años

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional

Lo detuvieron tras haber sido denunciado por abuso, no hallaron elementos en su contra y lo liberaron

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tragico e impactante choque frontal entre dos motos en chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027
Licitación

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia
Fútbol sanjuanino

Ansiedad, goles y el sueño de ser campeón: Riveros y Torres, cara a cara en la previa de una final con historia

Por Carla Acosta
Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional
Increíble

Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional

El EPRE de San Juan intimó a Naturgy S.A. a instrumentar un importante Plan de Obras y Mantenimiento en Calingasta.
Servicio energético

Por intimación del EPRE, Naturgy hará obras eléctricas en Calingasta

El proyecto de Ley de Glaciares reabrió el debate sobre el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y el papel de las provincias en la definición de los glaciares protegidos.
Apoyos

Reforma de la Ley de Glaciares: respaldo minero en San Juan y reclamo de reglas claras

Conocé los paquetes y descuentos que ofrecen los sindicatos de San Juan a sus socios en estas vacaciones de verano.
Para aprovechar

Uno por uno, los paquetes que ofrecen los sindicatos sanjuaninos a sus socios en estas vacaciones de verano