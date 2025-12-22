lunes 22 de diciembre 2025

Conducción

Cambio de mando en los industriales sanjuaninos: se va Palacios y toma la posta un empresario tech

Tras cuatro años al frente de la Unión Industrial de San Juan, Ricardo Palacios deja la presidencia de la entidad. La conducción queda en manos de un dirigente de la “camada joven” con sello d continuidad.

Por Elizabeth Pérez
El empresario Leonardo De la Vega, el nuevo líder de los industriales de San Juan.&nbsp;

El empresario Leonardo De la Vega, el nuevo líder de los industriales de San Juan. 

De la Vega (al centro) en su empresa Gaudium.&nbsp;

De la Vega (al centro) en su empresa Gaudium. 

Leonardo Vega 1

Este lunes 22 de diciembre hay novedades en una de las entidades empresariales más influyentes de la provincia. Sin disputas internas ni sorpresas, la Unión Industrial de San Juan (UISJ) concreta un cambio de autoridades que apunta a sostener el rumbo de los industriales en tiempos complejos para el sector productivo.

Será el último día de mandato de Ricardo Palacios, quien estuvo al frente de la entidad durante los últimos cuatro años, y su salida abre paso a un nuevo liderazgo que llega con fuerte respaldo interno y una impronta vinculada a la industria tecnológica y la automatización aplicada a sectores clave de la economía provincial como la minería.

El elegido no es un desconocido para la UISJ: se trata de Leonardo De la Vega (45), quien forma parte del núcleo dirigencial que se consolidó en los últimos años y representa a una generación más joven de industriales sanjuaninos.

Quién es el nuevo presidente

Leoanrdo vega 2

De la Vega es ingeniero electrónico y propietario de Gaudium, una empresa dedicada a la fabricación de tableros eléctricos industriales, con fuerte presencia en la minería metalífera y no metalífera, además de servicios para la industria manufacturera y agroindustrial. Su perfil técnico y empresarial explica, en parte, la definición de “empresario tech” que rodea su llegada al máximo cargo fabril de la provincia.

La designación del nuevo presidente se concretó a través de una lista única, una señal de madurez institucional que evita tensiones internas y consolida el apoyo de la conducción saliente.

El ascenso de De la Vega es el resultado de un recorrido interno sostenido dentro de la institución. Fue vicepresidente del Departamento Joven durante cuatro años, integró la actual comisión directiva como uno de los vicepresidentes y se formó políticamente dentro de la UISJ bajo la conducción de Palacios.

“Compartimos los mismos valores y la misma mirada sobre la industria. No habrá una ruptura, sino una continuidad que permitirá potenciar lo que ya se viene haciendo”, aseguró Palacios en declaraciones recientes, al referirse al traspaso de mando.

El contexto económico

El cambio de autoridades se produce en un escenario particularmente difícil para el entramado industrial. Según el balance del presidente saliente, el 2025 cierra con una industria “sumamente golpeada”, atravesada por la caída de la actividad, la falta de políticas públicas nacionales y la escasez de crédito accesible.

En San Juan, donde cerca del 90% de las industrias son micro y pequeñas empresas volcadas principalmente al mercado interno, el impacto de la crisis se siente con mayor fuerza. A diferencia de otros períodos críticos, como la pandemia, esta vez no hay sectores que logren amortiguar el golpe: la retracción alcanza a toda la cadena productiva.

La nueva conducción deberá encarar un 2026 que aparece como un año bisagra para el sector. Según Palacios, los principales reclamos y desafíos son nacionales y apuntan a la necesidad de avanzar en reformas laborales y tributarias que alivien la carga sobre las empresas, la implementación de políticas de fomento industrial con tarifas energéticas más competitivas y la creación de herramientas financieras que permitan sostener a firmas con balances deteriorados por la crisis.

Palacios sigue en la mesa chica

Aunque deja la presidencia, Ricardo Palacios no se aleja de la UISJ. Continuará vinculado a la gestión como secretario, con el objetivo de acompañar la transición y aportar la experiencia acumulada en un período que él mismo definió como “convulsionado” para la industria.

La nueva comisión directiva será presentada formalmente tras la asamblea prevista para esta noche en la sede de la Unión Industrial de San Juan.

