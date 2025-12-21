Comer rico y sano para las Fiestas: según puesteros de la Feria de Capital, los precios de las frutas y las verduras y cuánto aumentaron en un año

A pocos días de las Fiestas , las familias sanjuaninas comienzan a planificar el menú y la Feria de Capital vuelve a ser una de las principales referencias. Frutas y verduras , protagonistas indiscutidas de ensaladas frescas y preparaciones clásicas de fin de año, se acomodan este diciembre con precios que, en varios casos, registran subas moderadas en comparación con la previa a la Navidad del año pasado.

En una recorrida por el predio, Tiempo de San Juan dialogó con puesteros históricos y trabajadores jóvenes, quienes coincidieron en que el movimiento es irregular, aunque los productos de estación siguen teniendo salida. “Hay días y días, pero se vende”, repiten detrás de los mostradores.

Facundo, uno de los puesteros de la feria, detalló los valores con los que están trabajando esta semana. La naranja se consigue a $1.500 el kilo, la banana y la manzana a $2.500, la pera ronda los $2.800, el durazno está a $1.800 y el pomelo a $1.500. En el caso de la ananá, una de las frutas más buscadas para las Fiestas, el precio se ubica cerca de los $3.800.

En verduras, los precios se mantienen dentro de parámetros considerados accesibles. El pimiento cuesta alrededor de $2.500 el kilo, el zapallito $400, dos lechugas $1.000, mientras que la papa y la cebolla aparecen como opciones rendidoras: 4 kilos de papa por $1.000 y 2 kilos de cebolla al mismo valor. “La gente está llevando palta, papa, frutas y lechuga”, explicó.

Qué cambió respecto a diciembre del año pasado

Si se comparan estos valores con los relevados en la previa a la Navidad de 2024, se observa que algunas frutas registraron incrementos moderados. Banana, manzana y naranja, que el año pasado se conseguían desde $1.500 el kilo, hoy parten de los $2.500 en varios puestos, lo que implica una suba cercana al 65%. La ananá, en tanto, pasó de un rango de $2.500–$3.000 a valores que rondan los $3.800.

Otros productos muestran variaciones menores. El durazno, por ejemplo, que en diciembre pasado rondaba los $2.000 el kilo, hoy puede encontrarse desde $1.800, dependiendo la calidad. En verduras clave para las Fiestas, como la papa, el tomate y la lechuga, los puesteros destacan que los precios se mantienen “normales” y con ofertas por cantidad que permiten cuidar el bolsillo.

Don José, uno de los referentes históricos de la feria capitalina, explicó que “pensando en las ensaladas de las Fiestas, el tomate y la lechuga están a buen precio”. Según indicó, hay tomate de segunda a 2 kilos por $1.000 y tomate de primera entre $1.000 y $1.500 el kilo. En cuanto a la papa, señaló que se consigue 3 kilos por $1.000 en buena calidad. “Las Fiestas vienen normales, con fe, como siempre”, resumió.

¿Cuánto cuesta armar los clásicos de la mesa?

Raúl, otro de los puesteros consultados, aportó una mirada práctica para quienes organizan el menú con anticipación. Según explicó, se pueden armar bolsones de frutas de entre $10.000 y $15.000 para preparar ensalada de frutas para unas seis personas, incluyendo banana, manzana, naranja y otras frutas de estación.

Para una ensalada rusa o un salpicón, detalló que alcanza con llevar 2 kilos de papa por $1.000, zanahoria a $700 el kilo y tomate a $1.000, logrando platos abundantes y rendidores. “Hoy está todo bastante normalizado, aunque las ventas han bajado un poco”, reconoció.

Cómo preparar un clericó para las Fiestas

El clericó es uno de los clásicos infaltables en las reuniones de fin de año. Para una preparación pensada para seis personas se recomienda utilizar frutas frescas como manzana, banana, naranja, durazno, frutilla o ananá. Las frutas deben lavarse, pelarse y cortarse en cubos similares.

Una vez listas, se colocan en un recipiente amplio, se añade azúcar a gusto y se presionan levemente para que liberen su jugo. Luego se incorpora el vino, que puede ser blanco dulce, seco o rosado. Para una versión más suave, se puede reemplazar parte del vino por jugo de naranja o soda. La preparación debe refrigerarse y servirse bien fría. Si se desea, se puede sumar hielo al momento de servir.

Ensalada de frutas y platos frescos

Para la ensalada de frutas, una opción económica y rendidora consiste en combinar banana, manzana, naranja, pera y durazno, con el agregado de jugo natural o un sobre de jugo en polvo. Refrigerada durante al menos una hora, se convierte en un postre fresco y liviano.

La ensalada rusa y el salpicón completan el menú clásico de las Fiestas. La clave está en hervir las verduras en cubos pequeños, escurrirlas bien y mezclarlas en frío para lograr platos frescos, sabrosos y adaptables al presupuesto de cada familia.

Para empezar a hacer una ensalada de frutas es importante arrancar por los básicos: Naranja, banana, manzana y durazno.

Los duraznos y las manazanas según la variedad que se elija, están desde los 2 mil pesos el kilo en adelante y hasta los 3.500 pesos. La banana cuesta 2.800 pesos el kilo y la naranja, fundamental para nuestra ensalada que es la de jugo también desde 2 mil pesos el kilo. La uva, un agregado que muchos elijen, está desde los 2 mil pesos el kilo. El total, de esa ensalada de frutas básica, es de $11.800.

Para los más excéntricos también están frutas como el kiwi, los arándanos y la frutilla, que tienen un precio un poco más elevado. Asi las cosas, el kilo de kiwi en la feria está entre los 8 mil y los 10 mil pesos. La frutilla por kilo a 15 mil o a 2 mil los 100 gramos. Por último, una bandejita de arándanos a 3 mil pesos.

En este video, todos los precios: