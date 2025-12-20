El alerta de ANSES que puso en guardia a millones de jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a encender las alarmas entre jubilados y pensionados tras detectar nuevos intentos de estafa que circulan principalmente por redes sociales, mensajes de texto y correos electrónicos. A través de un comunicado oficial, el organismo pidió extremar cuidados y desestimar cualquier contacto que no provenga de sus canales oficiales.

Según informaron desde ANSES, en los últimos días se registraron maniobras fraudulentas en las que personas se hacen pasar por personal del organismo , ofreciendo supuestos beneficios adicionales o trámites especiales vinculados a las Fiestas. El objetivo de estas acciones es obtener datos sensibles de los afiliados, como claves personales o información bancaria.

Qué dice el comunicado oficial de ANSES sobre las estafas que alertó a jubilados

En un mensaje difundido por sus redes sociales verificadas, ANSES fue contundente:

“Tras recientes intentos de estafa en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por personal de ANSES solicitando registrarse para obtener beneficios adicionales en estas fiestas, les recordamos que toda publicación que circule fuera de www.anses.gob.ar y que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente”.

Además, el organismo instó a quienes detecten estas situaciones a realizar la denuncia correspondiente:

“Recomendamos denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias”.

Cómo y dónde denunciar intentos de estafa

ANSES recordó cuáles son los únicos canales oficiales habilitados para realizar denuncias:

Ingresando a Mi ANSES, sección Denuncias y Reclamos, opción Hacer una denuncia.

De manera presencial

En la sede de ANSES ubicada en Avenida Paseo Colón 329, 5.º piso, CABA, o en la oficina del organismo más cercana al domicilio del afiliado.

Por escrito

Mediante correo postal dirigido a Paseo Colón 329, 5.º piso, frente, C.P. 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuáles son las redes sociales oficiales de ANSES

El organismo también recordó que solo comunica información a través de cuentas verificadas, identificadas con la tilde azul. Las redes oficiales son: