miércoles 10 de diciembre 2025

Calendario

ANSES deposita $581.319 a un cierto grupo de beneficiarios: quiénes son

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio inicio a su cronograma de depósitos y varios beneficiarios ya cobraron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES sigue cumpliendo con el calendario de prestaciones de diciembre.

ANSES sigue cumpliendo con el calendario de prestaciones de diciembre.

Los jubilados que cobran sus haberes previsionales a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya están recibiendo sus pagos según la terminación del DNI. En el último mes del año, prestaciones como las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento por movilidad como corresponde según lo establecido en el Decreto 274/2024.

Además, al tratarse de diciembre, sumado al bono de $70.000 cuya continuidad está confirmada, los jubilados de ANSES también podrán acceder al pago de la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), un monto que ayudará a pasar las fiestas de fin de año y sobrevivir al aumento de precios.

Monto de las jubilaciones de ANSES de diciembre 2025

Las jubilaciones del sistema ANSES reciben un 2,34% de aumento en diciembre, que se alinea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en octubre por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este ajuste sigue lo que dicta la fórmula de movilidad vigente, la cual establece que las jubilaciones recibirán incrementos mensuales que tomen como referencia el último índice inflacionario reportado oficialmente.

Por lo tanto, aquellos que cobren el haber mínimo cobrarán $340.879,59 como prestación base, más los montos adicionales como el bono y aguinaldo. En cuanto a la jubilación máxima alcanzó los $2.293.796,92, un monto que también se podrá complementar con el pago del Sueldo Anual Complementario.

Bono y aguinaldo para las jubilaciones mínimas de ANSES

Si se combina la prestación base del haber mínimo para jubilados, el bono extraordinario de $70.000 y el aguinaldo correspondiente a diciembre, se cobraría un total de $581.319,39 en diciembre. En cuanto a los que perciben el haber máximo, el monto llegaría a $3.440.695,38.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa el 50% del mejor ingreso percibido en el último semestre y lo cobran trabajadores en relación de dependencia de parte de sus empleadores y jubilados y pensionados de parte del organismo previsional. Se paga en dos partes y la segunda corresponde a diciembre, por lo que suele ayudar para pasar de buena manera las fiestas de fin de año.

Cuándo cobro la jubilación de ANSES en diciembre 2025

El Calendario de Pagos de ANSES ya inició y algunos beneficiarios ya recibieron sus pagos de diciembre:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 1 10 de diciembre

  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

