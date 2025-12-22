Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

Un violento episodio ocurrido en la vía pública terminó con un joven detenido en la noche del domingo, luego de que causara destrozos en varios domicilios tras una discusión de pareja.

Tras la internación Hablaron los guías que acompañaron a a Christian Petersen en la excursión al volcán Lanín: qué dijeron

Según informaron fuentes policiales, el móvil Halcón 63 del Comando Radioeléctrico Central, a cargo del cabo primero Millicay y el cabo Recabarren, fue comisionado por el operador del SICEM hasta la intersección de calles Tucumán y Correa, donde se reportaba una gresca.

image

Al arribar al lugar, los efectivos lograron la aprehensión de Axel Germán Martínez, de 23 años, quien momentos antes habría mantenido una discusión con su pareja. En medio de la situación, el joven provocó daños en el automóvil de una vecina, rompió la puerta reja de otro domicilio y ocasionó destrozos en ventanas y puertas de otras viviendas, generando perjuicios a varios vecinos de la zona.

Ante la gravedad de lo ocurrido, se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia. El ayudante fiscal Caballero se hizo presente en el lugar y dispuso las directivas correspondientes, quedando Martínez detenido por el delito de daño.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado y alojado en los calabozos de la Comisaría Segunda, donde permanece a disposición de la Justicia.