lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Capital

Tras una discusión de pareja, un joven provocó destrozos en varias viviendas y terminó detenido

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Tucumán y Correa. El agresor dañó autos, puertas y ventanas de distintos vecinos y quedó detenido por el delito de daño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un violento episodio ocurrido en la vía pública terminó con un joven detenido en la noche del domingo, luego de que causara destrozos en varios domicilios tras una discusión de pareja.

Lee además
hablaron los guias que acompanaron a a christian petersen en la excursion al volcan lanin: que dijeron
Tras la internación

Hablaron los guías que acompañaron a a Christian Petersen en la excursión al volcán Lanín: qué dijeron
Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Según informaron fuentes policiales, el móvil Halcón 63 del Comando Radioeléctrico Central, a cargo del cabo primero Millicay y el cabo Recabarren, fue comisionado por el operador del SICEM hasta la intersección de calles Tucumán y Correa, donde se reportaba una gresca.

image

Al arribar al lugar, los efectivos lograron la aprehensión de Axel Germán Martínez, de 23 años, quien momentos antes habría mantenido una discusión con su pareja. En medio de la situación, el joven provocó daños en el automóvil de una vecina, rompió la puerta reja de otro domicilio y ocasionó destrozos en ventanas y puertas de otras viviendas, generando perjuicios a varios vecinos de la zona.

Ante la gravedad de lo ocurrido, se dio inicio al procedimiento especial de flagrancia. El ayudante fiscal Caballero se hizo presente en el lugar y dispuso las directivas correspondientes, quedando Martínez detenido por el delito de daño.

Finalmente, el aprehendido fue trasladado y alojado en los calabozos de la Comisaría Segunda, donde permanece a disposición de la Justicia.

Seguí leyendo

Horror en Pocito: un corral se incendió y un caballo de carreras murió calcinado

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

Motociclista perdió el control y se estrelló contra una rotonda en Rivadavia

Voraz incendio consumió un auto en Pocito: sospechan que fue un accidente con pirotecnia

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

Barrio Valle Grande: un allanamiento terminó con el secuestro de armas y drogas y un imputado

Violento choque entre un auto y una moto en Rawson: una joven sufrió graves fracturas y fue hospitalizada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuando la herencia tira mas que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crimenes que sacudieron a sus pueblos
Conexiones

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito
Inseguridad

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos
Conexiones

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

El camión sin el acoplado en medio de la cinta asfáltica (Crédito: Los Andes)
En Mendoza

Tragedia vial: se desprendió el acoplado de un camión y mató a un joven que circulaba en moto

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Te Puede Interesar

Los fideicomisos tienen el destino exclusivo: financiar obras de infraestructura en los departamentos con influencia directa de la minería.
Plata para obras

Buscan ampliar la transparencia en el manejo de fondos mineros con la inclusión de diputados en la mesa de debate

Por Miriam Walter
José Luis Gioja.
Problemas de salud

José Luis Gioja debió ser internado

El tradicional Belén Viviente en el Complejo Ceferino Namuncurá, en San Martín, se realizará este jueves tras 25 años desde su nacimiento.
Este jueves

Con 300 artistas en escena, San Juan vivirá el tradicional Belén Viviente en medio de la montaña

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Realizan un relevamiento del patrimonio geológico y paleontológico del Área Protegida La Ciénaga, en Jáchal.
Investigación

Realizan un particular relevamiento geológico y paleontológico en una importante área protegida sanjuanina