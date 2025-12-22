Con 300 artistas en escena, San Juan vivirá el tradicional Belén Viviente en medio de la montaña

El tradicional Belén Viviente en el Complejo Ceferino Namuncurá, en San Martín, se realizará este jueves tras 25 años desde su nacimiento.

Tal como ocurre tradicionalmente, el próximo jueves 25 de diciembre se vivirá el Belén Viviente 2025, en la Quebrada de Nacif Weiss, ubicada en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. Según anunciaron desde el municipio, la emocionante representación que comenzó hace 25 años, empezará a las 20, con entrada libre y gratuita.

El evento convocará a cerca de 300 artistas en escena, quienes recrearán el nacimiento de Jesús en el imponente escenario natural. Tal como todos los años, se espera que el espectáculo se distinga por el uso de vestuario y escenografía de origen sanmartiniano, y un elenco de actores de distintos departamentos de la provincia.

La propuesta integra todas las edades: desde bebés que representan al Niño Jesús hasta adultos mayores que forman parte del elenco, reflejando el carácter familiar del evento. También participan academias de danza, agrupaciones gauchas y colectivos artísticos.

“Año a año, el Belén Viviente incorpora mejoras técnicas, con un crecimiento sostenido en el uso de iluminación, sonido y proyecciones sobre los relieves naturales, lo que eleva la calidad escénica del espectáculo y este año no será la excepción”, destacaron desde la Municipalidad.

La historia del Belén Viviente: de evento barrial a espectáculo de Interés Provincial

El Belén Viviente de San Martín tuvo su origen en el año 1970, con su primera puesta en escena en la Quebrada Nacif Weiss, y una segunda presentación en 1971, tras lo cual la actividad quedó interrumpida durante varios años.

En el año 2000, un grupo de jóvenes del Barrio Independencia, en el distrito San Isidro, tomó la iniciativa de recuperar esta representación, que hasta entonces realizaban de manera sencilla en su comunidad.

La propuesta fue presentada al área de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de San Martín, quien apoyó el proyecto y le dio continuidad, incorporando una impronta de espectáculo y asumiendo la dirección artística. En 2002, el entonces se declaró al Belén Viviente de interés departamental, en reconocimiento a su crecimiento sostenido de público y a su valor cultural y religioso.

Con el acompañamiento de las distintas gestiones municipales, el Belén Viviente se desarrolló de manera ininterrumpida, pasando de convocar alrededor de 5.000 espectadores a reunir cerca de 30.000 personas.

En 2013, la Cámara de Diputados Provinciales lo declaró de Interés mediante la Resolución N°229. La única interrupción se produjo en 2020, a raíz de la pandemia de COVID-19. Posteriormente, el evento retomó su realización habitual.

“Este año, el Belén Viviente cumple 25 años desde que se retomó celebrarlo en el año 2000. A lo largo de este tiempo, el departamento se ha sentido cada vez más identificado con su celebración, y el carácter espiritual del Belén ha sido ampliado a cada vez más sanjuaninos que se acercan en diciembre a conectarse con la fe. En la actualidad, y gracias al trabajo de la Intendenta Analía Becerra, el Belén Viviente cuenta con declaración de interés cultural, turístico y religioso”, destacaron desde la Municipalidad.