lunes 22 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este jueves

Con 300 artistas en escena, San Juan vivirá el tradicional Belén Viviente en medio de la montaña

En la Quebrada de Nacif Weiss, ubicada en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, San Martín organiza el tradicional evento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El tradicional Belén Viviente en el Complejo Ceferino Namuncurá, en San Martín, se realizará este jueves tras 25 años desde su nacimiento.

El tradicional Belén Viviente en el Complejo Ceferino Namuncurá, en San Martín, se realizará este jueves tras 25 años desde su nacimiento.

Tal como ocurre tradicionalmente, el próximo jueves 25 de diciembre se vivirá el Belén Viviente 2025, en la Quebrada de Nacif Weiss, ubicada en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá. Según anunciaron desde el municipio, la emocionante representación que comenzó hace 25 años, empezará a las 20, con entrada libre y gratuita.

Lee además
Realizan un relevamiento del patrimonio geológico y paleontológico del Área Protegida La Ciénaga, en Jáchal.
Investigación

Realizan un particular relevamiento geológico y paleontológico en una importante área protegida sanjuanina
se celebro la misa de accion de gracias por la navidad y el gobernador dijo presente
Tradición

Se celebró la misa de Acción de Gracias por la Navidad y el gobernador dijo presente

El evento convocará a cerca de 300 artistas en escena, quienes recrearán el nacimiento de Jesús en el imponente escenario natural. Tal como todos los años, se espera que el espectáculo se distinga por el uso de vestuario y escenografía de origen sanmartiniano, y un elenco de actores de distintos departamentos de la provincia.

La propuesta integra todas las edades: desde bebés que representan al Niño Jesús hasta adultos mayores que forman parte del elenco, reflejando el carácter familiar del evento. También participan academias de danza, agrupaciones gauchas y colectivos artísticos.

“Año a año, el Belén Viviente incorpora mejoras técnicas, con un crecimiento sostenido en el uso de iluminación, sonido y proyecciones sobre los relieves naturales, lo que eleva la calidad escénica del espectáculo y este año no será la excepción”, destacaron desde la Municipalidad.

La historia del Belén Viviente: de evento barrial a espectáculo de Interés Provincial

El Belén Viviente de San Martín tuvo su origen en el año 1970, con su primera puesta en escena en la Quebrada Nacif Weiss, y una segunda presentación en 1971, tras lo cual la actividad quedó interrumpida durante varios años.

image

En el año 2000, un grupo de jóvenes del Barrio Independencia, en el distrito San Isidro, tomó la iniciativa de recuperar esta representación, que hasta entonces realizaban de manera sencilla en su comunidad.

La propuesta fue presentada al área de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de San Martín, quien apoyó el proyecto y le dio continuidad, incorporando una impronta de espectáculo y asumiendo la dirección artística. En 2002, el entonces se declaró al Belén Viviente de interés departamental, en reconocimiento a su crecimiento sostenido de público y a su valor cultural y religioso.

Con el acompañamiento de las distintas gestiones municipales, el Belén Viviente se desarrolló de manera ininterrumpida, pasando de convocar alrededor de 5.000 espectadores a reunir cerca de 30.000 personas.

En 2013, la Cámara de Diputados Provinciales lo declaró de Interés mediante la Resolución N°229. La única interrupción se produjo en 2020, a raíz de la pandemia de COVID-19. Posteriormente, el evento retomó su realización habitual.

“Este año, el Belén Viviente cumple 25 años desde que se retomó celebrarlo en el año 2000. A lo largo de este tiempo, el departamento se ha sentido cada vez más identificado con su celebración, y el carácter espiritual del Belén ha sido ampliado a cada vez más sanjuaninos que se acercan en diciembre a conectarse con la fe. En la actualidad, y gracias al trabajo de la Intendenta Analía Becerra, el Belén Viviente cuenta con declaración de interés cultural, turístico y religioso”, destacaron desde la Municipalidad.

Temas
Seguí leyendo

Video: la casona marcada por mujeres como sede de la cultura francesa en San Juan

Parkour, el deporte urbano que gana espacio entre muros, plazas y escaleras de San Juan

Debate abierto: los sanjuaninos, a favor de las restricciones a adolescentes en el uso de redes sociales, y el análisis de un especialista

Los 106 pirulos de María del Carmen, el abrazo con su gente en la Basílica de Desamparados y el consejo para llegar a su edad

Adriana Luna y su pluma dorada: la historia detrás de las historias que cautivan en San Juan

Domingo en San Juan: calor, viento y... ¿también lluvia?

La crisis religiosa detrás de la salida de tres congregaciones de monjas en San Juan

Después de siete años, volvieron las cirugías ginecológicas al Hospital de Valle Fértil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: la casona marcada por mujeres como sede de la cultura francesa en san juan video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la casona marcada por mujeres como sede de la cultura francesa en San Juan

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito
Inseguridad

Un policía fue acuchillado por dos ladrones en Pocito

Imagen ilustrativa
Ataque de delincuentes

Golpe millonario en una casa de Chimbas: los ladrones entraron y huyeron por el techo

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos
Conexiones

Cuando la herencia tira más que la sangre: las escalofriantes coincidencias de dos crímenes que sacudieron a sus pueblos

El camión sin el acoplado en medio de la cinta asfáltica (Crédito: Los Andes)
En Mendoza

Tragedia vial: se desprendió el acoplado de un camión y mató a un joven que circulaba en moto

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Te Puede Interesar

Los fideicomisos tienen el destino exclusivo: financiar obras de infraestructura en los departamentos con influencia directa de la minería.
Plata para obras

Buscan ampliar la transparencia en el manejo de fondos mineros con la inclusión de diputados en la mesa de debate

Por Miriam Walter
José Luis Gioja.
Problemas de salud

José Luis Gioja debió ser internado

El tradicional Belén Viviente en el Complejo Ceferino Namuncurá, en San Martín, se realizará este jueves tras 25 años desde su nacimiento.
Este jueves

Con 300 artistas en escena, San Juan vivirá el tradicional Belén Viviente en medio de la montaña

Imagen ilustrativa
Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

Realizan un relevamiento del patrimonio geológico y paleontológico del Área Protegida La Ciénaga, en Jáchal.
Investigación

Realizan un particular relevamiento geológico y paleontológico en una importante área protegida sanjuanina