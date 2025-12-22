Realizan un particular relevamiento geológico y paleontológico en una importante área protegida sanjuanina

La Secretaría de Ambiente busca fortalecer la conservación del Área Protegida La Ciénaga, ubicada en Jáchal, a través de un relevamiento en torno al patrimonio geológico y paleontológico del lugar. La tarea se realizará tras una visita técnica realizada junto a la UNSJ y el CONICET, con el objetivo de mejorar la gestión, conservación y puesta en valor del sitio.

El relevamiento ambiental y científico se desarrollará en el Área Natural ubicado en la localidad de Huaco, con la finalidad de trabajar con la conservación del patrimonio natural y el fortalecimiento de la gestión ambiental basada en evidencia científica.

image

El primer trabajo contó con la participación de personal técnico de la Secretaría de Ambiente, junto a docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan y del CONICET. Durante la jornada se realizó un relevamiento del área, con especial foco en las zonas de acceso a distintas formaciones geológicas que afloran en el área protegida, información clave para planificar acciones de conservación y uso responsable del territorio.

“Desde la óptica ambiental, la importancia de este trabajo radica en la generación de conocimiento científico aplicado a la gestión del área protegida”, indicaron desde Ambiente. T destacaron que la visita se enmarcó en un proyecto de tesis de Licenciatura en Biología y una beca de investigación de la UNSJ, orientados a estudiar el alto valor paleontológico y geológico del sitio, que incluye registros de huellas, vertebrados, micropaleontología y procesos sedimentológicos y estructurales.

image

Asimismo, se avanzó en la identificación de información preliminar para el diseño de futuros proyectos de investigación que podrían ser financiados por el Gobierno de la Provincia y la UNSJ. Estos proyectos buscan responder a necesidades concretas del área natural La Ciénaga y de la Secretaría de Ambiente, integrando ciencia, gestión ambiental y desarrollo local.

Desde la Secretaría de Ambiente se destacó que este tipo de acciones permiten revalorizar el patrimonio natural, cultural y turístico de la zona con un sólido respaldo científico, al tiempo que fortalecen el vínculo entre el Estado, la universidad y las comunidades locales.