Cómo validar el boleto escolar y docente gratuito en la SUBE

El Ministerio de Gobierno aclaró las dudas acontecidas por los ciudadanos en torno al trámite para recibir el Boleto Escolar y Docente Gratuito, en lo referido a cómo se confirma el mecanismo que permite viajar en colectivo sin costo.
El procedimiento de obtención del beneficio para docentes y estudiantes requiere un último paso que es fundamental para poder utilizarlo sin problemas.
Para que las personas puedan confirmar la validez del Boleto Gratuito, una vez que este beneficio está aprobado por la página boletoescolar.sanjuan.gob.ar, debe ser acreditado en la tarjeta física de SUBE por única vez.
Este paso, que completa la obtención del pasaje sin costo, se puede realizar de diferentes formas:
Mediante un teléfono que cuente con tecnología NFC, al acercar la tarjeta SUBE al celular se podrá validar el Boleto Gratuito.
Los usuarios del transporte público pueden pedirle al chofer que les permita confirmar el beneficio con apretar la tecla F6 de sus unidades validadoras. Luego de esto, la persona solamente debe colocar la SUBE física en la validadora del colectivo, de la misma manera que al confirmar una carga online.
Las Terminales Automáticas SUBE (TAS) sirven también para este propósito. Las personas únicamente deberán apoyar el plástico en la ranura que posee el artefacto, y esperar a que la pantalla indique retirarla. Las TAS pueden encontrarse entrando a la sección “Puntos SUBE” de la web oficial.