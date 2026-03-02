lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Info útil

Cómo validar el boleto escolar y docente gratuito en la SUBE

El procedimiento de obtención del beneficio para docentes y estudiantes requiere un último paso que es fundamental para poder utilizarlo sin problemas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo validar el beneficio del boleto escolar y docente gratuito en la SUBE.

Cómo validar el beneficio del boleto escolar y docente gratuito en la SUBE.

El Ministerio de Gobierno aclaró las dudas acontecidas por los ciudadanos en torno al trámite para recibir el Boleto Escolar y Docente Gratuito, en lo referido a cómo se confirma el mecanismo que permite viajar en colectivo sin costo.

Lee además
Ya se anotaron más de 31 mil estudiantes y docentes para obtener el Boleto Escolar Gratuito.
En San Juan

Boleto escolar gratuito: ya se anotaron más de 31 mil estudiantes y docentes, las respuestas a las dudas más comunes
Ya están habilitados los canales para solicitar el boleto escolar gratuito en San Juan.
Todos los detalles

Boleto Escolar y Docente Gratuito: conocé los canales oficiales y el paso a paso para solicitarlo

Para que las personas puedan confirmar la validez del Boleto Gratuito, una vez que este beneficio está aprobado por la página boletoescolar.sanjuan.gob.ar, debe ser acreditado en la tarjeta física de SUBE por única vez.

Este paso, que completa la obtención del pasaje sin costo, se puede realizar de diferentes formas:

A través de la app SUBE

Mediante un teléfono que cuente con tecnología NFC, al acercar la tarjeta SUBE al celular se podrá validar el Boleto Gratuito.

En el colectivo

Los usuarios del transporte público pueden pedirle al chofer que les permita confirmar el beneficio con apretar la tecla F6 de sus unidades validadoras. Luego de esto, la persona solamente debe colocar la SUBE física en la validadora del colectivo, de la misma manera que al confirmar una carga online.

Con una TAS

Las Terminales Automáticas SUBE (TAS) sirven también para este propósito. Las personas únicamente deberán apoyar el plástico en la ranura que posee el artefacto, y esperar a que la pantalla indique retirarla. Las TAS pueden encontrarse entrando a la sección “Puntos SUBE” de la web oficial.

Temas
Seguí leyendo

El bizarro robo que sufrió Radio Colón: dicen que la ladrona es una señora

¡Anotate!: abren las inscripciones para los talleres de marzo en el Mercado Artesanal

Esta vez, un sanjuanino ganó casi $20.000.000 en el Quini 6: los números de la suerte

San Juan inicia el ciclo lectivo en un contexto de paro docente nacional

"Mi vida puede cambiar de un momento a otro": el crudo testimonio de un sanjuanino en Nueva York frente a la cacería del ICE

Desde el cielo, el gigante de la salud bucal en San Juan ya tiene fecha de estreno y diseño de vanguardia

Por dentro, así se encuentra el histórico centro comercial que preocupó al B° Aramburu y la Villa Lourdes

Ante la seguidilla de pervertidos atrapados por las cámaras, ¿cuándo la fiscalía debería actuar de oficio?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El frente de Radio Colón, en pleno centro de San Juan, con las macetas vacías.
En pleno centro

El bizarro robo que sufrió Radio Colón: dicen que la ladrona es una señora

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan
Investigación

Estos son los tres detenidos por el caso Branka Motors: quiénes son y de qué los acusan

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Te Puede Interesar

Efecto dominó: tras la suba del precio de la carne vacuna, aseguran que hubo aumentos en el cerdo y el pollo
Relevamiento

Efecto dominó: tras la suba del precio de la carne vacuna, aseguran que hubo aumentos en el cerdo y el pollo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

José Luis Gioja. 
Repercusiones

Las razones (políticas) por las que Gioja hubiera votado en contra de la Ley de Glaciares

Clara Rosa Cortines: la sanjuanina que doblegó el deseo de Sarmiento
Columna

Clara Rosa Cortines: la sanjuanina que doblegó el deseo de Sarmiento

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia