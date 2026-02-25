miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Todos los detalles

Boleto Escolar y Docente Gratuito: conocé los canales oficiales y el paso a paso para solicitarlo

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informó los dos canales oficiales para que los estudiantes de todos los niveles y modalidades de la provincia, al igual que los docentes, puedan solicitar el Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya están habilitados los canales para solicitar el boleto escolar gratuito en San Juan.

Ya están habilitados los canales para solicitar el boleto escolar gratuito en San Juan.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informó los dos canales oficiales para que los estudiantes de todos los niveles y modalidades de la provincia, al igual que los docentes, puedan solicitar el Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026.

Lee además
desde hoy rige el boleto escolar y docente gratuito en toda la provincia
Importante

Desde hoy rige el Boleto Escolar y Docente Gratuito en toda la provincia
san juan se moviliza para hallar a andres brizuela, un joven con autismo desaparecido desde el lunes
Desaparecido

San Juan se moviliza para hallar a Andrés Brizuela, un joven con autismo desaparecido desde el lunes

Se trata de la página web www.boletoescolar.sanjuan.gob.ar y el chatbot de CIDI (2644592201) al cual también se puede acceder a través de la página de CIDI (www.cidi.sanjuan.gob.ar).

Los pasos a seguir para acceder al beneficio del Boleto Gratuito, tanto para estudiantes como docentes de la provincia, son los siguientes: elija uno de los dos canales (página web o chatbot) y siga las indicaciones que aparecerán en pantalla. A continuación, el detalle.

¿Cómo solicitar el Boleto Escolar y Docente Gratuito?

En caso de elegir la web oficial del Boleto Escolar (www.boletoescolar.sanjuan.gob.ar), los interesados deben seguir los siguientes pasos:

- Entrar a la página boletoescolar.sanjuan.gob.ar y seleccionar el botón “Solicitá boleto gratuito escolar y docente”.

- En la siguiente pantalla, completar los datos requeridos: DNI, número de trámite del DNI (hasta 11 dígitos) y género de la persona. Luego, presionar en “Validar”.

Es importante destacar que si el usuario no tiene una sube registrada, la página lo llevará al sitio para registrarla.

- En la siguiente pantalla, completar con datos personales; además de situación estudiante o docente. Finalmente, resolver el captcha y apretar en “Enviar Solicitud”.

Es importante saber que, en caso de que no aparezca el establecimiento educativo al que asiste la persona, se debe elegir la opción “Otro” y colocar manualmente el nombre de la escuela.

- Aparecerá un cartel que dice “¡Solicitud enviada!”, y solamente hay que presionar en “Aceptar”.

Para revisar una solicitud o consultar el estado de la misma, es necesario dar click en “Consultá el estado del trámite”, que mostrará si fue aprobada o se encuentra en proceso de validación.

En caso de reclamo, o para seguir un reclamo ya realizado, el usuario puede utilizar el botón “Realizá o consultá tu reclamo”, usando el formulario o un código de seguimiento de reclamo.

Para hacer el trámite a través de CiDi, el procedimiento es:

- Ingresar a cidi.sanjuan.gob.ar y buscar el chatbot ubicado en la parte derecha de la pantalla, presionando en la opción “Boleto Sube”.

- A continuación, tocar en la opción “Solicitar Boleto Escolar o Docente”.

- Luego, la persona deberá colocar datos personales como vaya solicitando el bot, información sobre estado de estudiante o docente, establecimiento educativo y otros datos que solicite CiDi.

- Finalmente, confirmar datos en opción “Confirmar registro”.

Mediante Whatsapp, las personas deben comunicarse con el chatbot de CiDi agendando el número 2644592201, y siguiendo los pasos al igual que en la web de CiDi.

Tanto la página del Boleto Escolar como el chatbot se encuentran habilitados para registrar la información.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

La impactante creciente en la Pampa el Leoncito, desde la óptica de un realizador audiovisual sanjuanino

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo

Estudiantes de la UNSJ que trabajan o cuidan familiares: paso a paso, cómo inscribirse para tener beneficios

Jáchal e Iglesia suman un curso de verano en minería

Cerraron transitoriamente el Paso de Agua Negra por temporal en la cordillera

Filmaron a un exhibicionista mientras se manoseaba en plena vía pública en Rivadavia

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

El sanjuanino Carlos Gómez Centurión llega al MMAMM con "Arriba en la cima"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la impactante creciente en la pampa el leoncito, desde la optica de un realizador audiovisual sanjuanino
Video

La impactante creciente en la Pampa el Leoncito, desde la óptica de un realizador audiovisual sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Malena Maidana, la joven asesinada
Investigación

Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan
Oficial

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

Te Puede Interesar

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia
Poder Judicial

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Ya están habilitados los canales para solicitar el boleto escolar gratuito en San Juan.
Todos los detalles

Boleto Escolar y Docente Gratuito: conocé los canales oficiales y el paso a paso para solicitarlo

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ
Consejo Provincial

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en la reunión clave del PJ

Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.
Televisión

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista