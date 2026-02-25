Boleto Escolar y Docente Gratuito: conocé los canales oficiales y el paso a paso para solicitarlo

Ya están habilitados los canales para solicitar el boleto escolar gratuito en San Juan.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, informó los dos canales oficiales para que los estudiantes de todos los niveles y modalidades de la provincia, al igual que los docentes, puedan solicitar el Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026 .

Se trata de la página web www.boletoescolar.sanjuan.gob.ar y el chatbot de CIDI (2644592201) al cual también se puede acceder a través de la página de CIDI (www.cidi.sanjuan.gob.ar).

Los pasos a seguir para acceder al beneficio del Boleto Gratuito, tanto para estudiantes como docentes de la provincia, son los siguientes: elija uno de los dos canales (página web o chatbot) y siga las indicaciones que aparecerán en pantalla. A continuación, el detalle.

¿Cómo solicitar el Boleto Escolar y Docente Gratuito?

En caso de elegir la web oficial del Boleto Escolar (www.boletoescolar.sanjuan.gob.ar), los interesados deben seguir los siguientes pasos:

- Entrar a la página boletoescolar.sanjuan.gob.ar y seleccionar el botón “Solicitá boleto gratuito escolar y docente”.

- En la siguiente pantalla, completar los datos requeridos: DNI, número de trámite del DNI (hasta 11 dígitos) y género de la persona. Luego, presionar en “Validar”.

Es importante destacar que si el usuario no tiene una sube registrada, la página lo llevará al sitio para registrarla.

- En la siguiente pantalla, completar con datos personales; además de situación estudiante o docente. Finalmente, resolver el captcha y apretar en “Enviar Solicitud”.

Es importante saber que, en caso de que no aparezca el establecimiento educativo al que asiste la persona, se debe elegir la opción “Otro” y colocar manualmente el nombre de la escuela.

- Aparecerá un cartel que dice “¡Solicitud enviada!”, y solamente hay que presionar en “Aceptar”.

Para revisar una solicitud o consultar el estado de la misma, es necesario dar click en “Consultá el estado del trámite”, que mostrará si fue aprobada o se encuentra en proceso de validación.

En caso de reclamo, o para seguir un reclamo ya realizado, el usuario puede utilizar el botón “Realizá o consultá tu reclamo”, usando el formulario o un código de seguimiento de reclamo.

Para hacer el trámite a través de CiDi, el procedimiento es:

- Ingresar a cidi.sanjuan.gob.ar y buscar el chatbot ubicado en la parte derecha de la pantalla, presionando en la opción “Boleto Sube”.

- A continuación, tocar en la opción “Solicitar Boleto Escolar o Docente”.

- Luego, la persona deberá colocar datos personales como vaya solicitando el bot, información sobre estado de estudiante o docente, establecimiento educativo y otros datos que solicite CiDi.

- Finalmente, confirmar datos en opción “Confirmar registro”.

Mediante Whatsapp, las personas deben comunicarse con el chatbot de CiDi agendando el número 2644592201, y siguiendo los pasos al igual que en la web de CiDi.

Tanto la página del Boleto Escolar como el chatbot se encuentran habilitados para registrar la información.

FUENTE: Sí San Juan