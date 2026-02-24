martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para tener en cuenta

Estudiantes de la UNSJ que trabajan o cuidan familiares: paso a paso, cómo inscribirse para tener beneficios

Los alumnos podrán anotarse mediante el Campus Virtual de la casa de altos estudios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A partir del próximo 16 de marzo de 2026, la Universidad Nacional de San Juan habilitará las inscripciones para el Registro de Estudiantes que Trabajan y/o tienen Personas a Cargo (RETYPAC). Esta iniciativa busca formalizar la situación de aquellos alumnos que deben equilibrar sus trayectorias académicas con responsabilidades laborales o de cuidado, otorgándoles un marco de derechos para facilitar su permanencia en el sistema educativo. Las inscripciones se gestionarán a través del Campus Virtual de la universidad, donde cada unidad académica procesará la información de acuerdo a las particularidades de sus propias disciplinas.

Lee además
¡aparecio una therian en rivadavia! el video del insolito hallazgo
En las redes

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo
jachal e iglesia suman un curso de verano en mineria
Estudio

Jáchal e Iglesia suman un curso de verano en minería

La pertenencia a este registro permite a los estudiantes acceder a beneficios estratégicos, tales como la prioridad en la elección de comisiones y la posibilidad de solicitar cambios de horario para adaptarse a sus jornadas externas. En aquellos casos donde no existan comisiones compatibles, la institución se compromete a facilitar alternativas formativas.

Las personas interesadas en inscribirse en este registro lo deben hacer en el siguiente enlace y esa información será trabajada en cada unidad académica conforme a las disciplinas que tiene a su cargo.

Para darse cuenta de alta en el registro, el/la estudiante debe Ingresar al Campus Virtual de la UNSJ y en la lupa de la parte superior buscar el Registro, descargar la Declaración Jurada (DDJJ), completarla y firmarla. O escanear/guardar la DDJJ en formato PDF. El sitio solicitará cargar la DDJJ (extensión PDF). Posteriormente las personas podrán modificar sus datos accediendo a su cuenta.

Una vez registrado/a deberá presentar Solicitud de DDJJ y la DDJJ firmada en Mesa de Entrada para ser archivada como respaldo.

La actualización de la condición de cada estudiante será cada 6 meses, caso contrario perderá todo derecho al régimen además, se debe presentar documentación adicional que certifique trabajo y/o tareas de cuidado.

Seguí leyendo

Cerraron transitoriamente el Paso de Agua Negra por temporal en la cordillera

Filmaron a un exhibicionista mientras se manoseaba en plena vía pública en Rivadavia

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

El sanjuanino Carlos Gómez Centurión llega al MMAMM con "Arriba en la cima"

El tierno momento que vivió una sanjuanina: un pequeño pájaro se le prendió al dedo y no la soltó más

Una por una, las sedes para ubicar a alumnos sanjuaninos de Primaria que aún no consiguen escuela

Cómo funciona la app creada por la UNSJ para consultar sobre los animales venenosos en San Juan

San Juan, entre las provincias con menor litigiosidad laboral del país

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirmaron cuando acreditaran los sueldos de los empleados de la administracion publica de san juan
Oficial

Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Te Puede Interesar

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial
Informe

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: Está todo muy sucio
Declaraciones

Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

A la derecha, el ingeniero Carlos Péres, uno de los apuntados.
Tribunales

En San Juan denuncian presunta estafa con falsa oferta laboral en una mina de Jujuy y pagos de $200.000: qué dijo uno de los apuntados

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo
En las redes

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo