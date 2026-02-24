Estudiantes de la UNSJ que trabajan o cuidan familiares: paso a paso, cómo inscribirse para tener beneficios

A partir del próximo 16 de marzo de 2026, la Universidad Nacional de San Juan habilitará las inscripciones para el Registro de Estudiantes que Trabajan y/o tienen Personas a Cargo (RETYPAC). Esta iniciativa busca formalizar la situación de aquellos alumnos que deben equilibrar sus trayectorias académicas con responsabilidades laborales o de cuidado, otorgándoles un marco de derechos para facilitar su permanencia en el sistema educativo. Las inscripciones se gestionarán a través del Campus Virtual de la universidad, donde cada unidad académica procesará la información de acuerdo a las particularidades de sus propias disciplinas.

En las redes ¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo

La pertenencia a este registro permite a los estudiantes acceder a beneficios estratégicos, tales como la prioridad en la elección de comisiones y la posibilidad de solicitar cambios de horario para adaptarse a sus jornadas externas. En aquellos casos donde no existan comisiones compatibles, la institución se compromete a facilitar alternativas formativas.

Las personas interesadas en inscribirse en este registro lo deben hacer en el siguiente enlace y esa información será trabajada en cada unidad académica conforme a las disciplinas que tiene a su cargo.

Para darse cuenta de alta en el registro, el/la estudiante debe Ingresar al Campus Virtual de la UNSJ y en la lupa de la parte superior buscar el Registro, descargar la Declaración Jurada (DDJJ), completarla y firmarla. O escanear/guardar la DDJJ en formato PDF. El sitio solicitará cargar la DDJJ (extensión PDF). Posteriormente las personas podrán modificar sus datos accediendo a su cuenta.

Una vez registrado/a deberá presentar Solicitud de DDJJ y la DDJJ firmada en Mesa de Entrada para ser archivada como respaldo.

La actualización de la condición de cada estudiante será cada 6 meses, caso contrario perderá todo derecho al régimen además, se debe presentar documentación adicional que certifique trabajo y/o tareas de cuidado.