Confirmaron cuándo acreditarán los sueldos de los empleados de la Administración Pública de San Juan

Este martes, el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informa el pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de febrero de 2026. Los mismos estarán acreditados en cajeros el próximo sábado 28 de febrero.

En esta ocasión, junto a los haberes se abonará un monto de $100.000 (cien mil pesos) en concepto de Escolaridad por hijo.

Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjetas de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo Visa - Extra Cash.

