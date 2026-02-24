San Juan busca contratar maquinaria pesada para optimizar el manejo de basura

La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan acaba de lanzar una Licitación Pública con el objetivo de fortalecer las operaciones en el sector de relleno sanitario del Parque de Tecnologías Ambientales (PTA) . Esta convocatoria oficial, que se tramita bajo la modalidad de orden de compra cerrada, busca el alquiler de una flota específica de maquinaria pesada por un periodo de cinco meses, con la posibilidad de prorrogar el contrato por un tiempo igual o menor al original.

El presupuesto oficial destinado para este servicio asciende a la suma de 1.270.500.000,00 de pesos, cifra que deberá cubrir la totalidad de los costos operativos, incluyendo insumos, seguros y salarios del personal afectado. Las empresas interesadas en participar tienen tiempo hasta el próximo 27 de febrero de 2026 a las 9:30 horas para presentar sus ofertas en el Departamento Contable de la Secretaría, momento en el cual se procederá a la apertura de sobres en la Sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el organismo requiere la contratación de cuatro equipos fundamentales para el saneamiento. Se solicita una topadora de tipo D7 o D8 que cuente con un motor diésel de al menos 200 HP y un peso operativo mínimo de 20.500 kilogramos, equipada con una hoja omnidireccional y escarificador. También es necesaria una retroexcavadora de 21 toneladas sobre orugas metálicas, con una potencia de 160 HP y un balde tipo roquero de 1,2 metros cúbicos que incluya una tercera vía hidráulica para el uso opcional de un martillo demoledor.

El pliego también detalla la necesidad de un rodillo compactador sanitario de tipo pata de cabra de 13 toneladas, con una potencia de 125 HP y tracción en sus ruedas traseras, diseñado para garantizar la densidad del suelo en el relleno. Finalmente, se busca un camión tipo trucker con tracción 6x4 y motor de 270 HP, el cual debe poseer una caja volcadora trasera con capacidad mínima de 18 metros cúbicos para el transporte intensivo de áridos y material de cobertura.

La prestación del servicio es para el predio ubicado en La Bebida, en Rivadavia, donde el personal contratado deberá cumplir con jornadas de trabajo de lunes a domingo, incluyendo feriados, cubriendo entre 10 y 12 horas diarias de labor continua. Es importante destacar que la empresa adjudicataria será responsable absoluta del abastecimiento de combustible, del mantenimiento de las unidades y de proveer los choferes con licencia profesional habilitante. Asimismo, el pliego establece un exigente régimen de operatividad, obligando al reemplazo de cualquier maquinaria con averías mayores en un plazo no superior a los dos días hábiles para no interrumpir el procesamiento de los residuos de la provincia.