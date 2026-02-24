La pelota también se para en San Juan: apoyo total a Tapia y cuatro días sin fútbol

El fútbol sanjuanino tomó postura en medio del conflicto judicial que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino . A través de un comunicado oficial, la Federación Sanjuanina de Fútbol informó que adhiere al paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para los días 5 al 8 de marzo de 2026, lo que implicará la suspensión de toda la actividad oficial en ese período.

La medida fue resuelta por unanimidad en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, que decidió suspender la fecha 9 del torneo -programada entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo- y acompañar el cese en el resto de las categorías, en repudio a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra la AFA.

En su comunicado, la Federación Sanjuanina expresó: “La Federación Sanjuanina de Fútbol y sus Ligas Afiliadas informa que adhiere y respalda el comunicado emitido por la AFA frente a las informaciones difundidas sobre la citación judicial a autoridades de dicha entidad”. Además, remarcó que la AFA “no posee deuda fiscal exigible alguna”, ya que -según detallaron- las obligaciones mencionadas en la denuncia fueron abonadas en forma voluntaria y antes de su vencimiento, situación que actualmente está bajo análisis de la Cámara de Apelaciones. “Resulta inadmisible que obligaciones no vencidas ni exigibles sean utilizadas como sustento para una imputación penal”, sostuvieron.

El documento también reafirma “el compromiso con el modelo de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, pilares de la identidad del fútbol argentino”, y llama a actuar “con unidad y firmeza en resguardo del fútbol argentino en su conjunto”.

En tanto, la Liga Sanjuanina de Fútbol -que preside Juan Valiente- aún no hizo pública su postura. Según confirmó una fuente a este medio, la definición formal se encuentra a la espera de lo que resuelva el Consejo Federal. No obstante, en la reunión realizada el lunes por la noche en la sede de calle Santa Fe, los dirigentes acordaron adherir a la medida, por lo que se espera que en las próximas horas lo oficialicen.

De sostenerse la decisión sin modificaciones, el paro impactará de lleno en el calendario nacional y provincial, en un escenario atravesado por tensiones judiciales y posicionamientos políticos que hoy mantienen en vilo al fútbol argentino.

El trasfondo del conflicto se originó a partir de una denuncia presentada en diciembre pasado por ARCA, en la que se señaló que la AFA habría incumplido el pago de Impuesto a las Ganancias, IVA y aportes previsionales durante distintos meses de 2024 y 2025 por un total de 19.353 millones de pesos. Sin embargo, en la reunión de Comité Ejecutivo se exhibió documentación que, según la dirigencia, acredita que la deuda es “cero”.

En el marco de la causa fueron citados a declarar el presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto a Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco. Tapia deberá presentarse el 5 de marzo y, incluso, solicitó autorización judicial para salir del país por compromisos institucionales, pedido que fue concedido bajo caución.